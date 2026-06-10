Una azafata de American Airlines fue encontrada muerta en la costa sur de Florida luego de haber sido impactada por una embarcación mientras practicaba esnórquel o buceo.

El cuerpo de Kellie Melinda Williams fue localizado por pescadores en la noche del miércoles, 3 de junio, en Hollywood Beach, al norte de Miami. La identidad de la víctima fue confirmada el viernes por la Comisión de Pesca y Vida Silvestre de Florida.

Según la investigación preliminar, las heridas encontradas en el cuerpo eran compatibles con una colisión con una embarcación. Detectives de la división de homicidios que investigan el caso creen que Williams practicaba esnórquel o buceo en la zona horas antes de su muerte.

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El Departamento de Policía de Hollywood informó que todas las evidencias recopiladas apuntan a que la víctima se encontraba esnorqueleo o buceando cerca del Parque Estatal Dr. Von D. Mizell-Eula Johnson el 3 de junio.

“Con base en la investigación, todo indica que la víctima estaba practicando buceo libre o con tanque en el área del parque estatal”, indicó la policía.

Las autoridades trabajan en conjunto con la Comisión de Conservación de Peces y Vida Silvestre de Florida para determinar qué embarcación pudo haber estado involucrada. Hasta el momento no se han divulgado detalles sobre la embarcación ni se han identificado sospechosos.

Testigos relataron que pescadores recuperaron el cuerpo del agua. Un residente, Emilio Benitez, dijo a NBC Miami que observó el momento desde su casa.

“Los vi sacando algo del agua y luego arrastrándolo hacia la orilla. Era el cuerpo de una mujer”, contó.

Williams, originaria de California, se había mudado recientemente a Florida y se había casado en octubre de 2025, según sus redes sociales. Su familia la describió como una buceadora experimentada y una “persona increíble”.

American Airlines lamentó su muerte y expresó sus condolencias a la familia, amigos y compañeros de trabajo. También la Asociación de Auxiliares de Vuelo Profesionales en Miami emitió un mensaje de duelo por la pérdida de su colega.

Las autoridades piden a cualquier persona con información sobre el incidente o la embarcación involucrada que se comunique con la policía de Hollywood o con las autoridades de vida silvestre de Florida.