Los Ángeles. Autoridades de California continúan la búsqueda de un hombre y su hija de 14 años en relación con la muerte de una bebé cuyo cuerpo fue abandonado en una carretera en una zona rural en el norte del estado.

La Oficina del Alguacil del condado de Monterey informó que se cree que la menor de 14 años es la madre del bebé y que su padre, Sergio Gálvez Pérez, de 38 años, es el progenitor de la infante.

La policía cree que la adolescente dio a luz a ‘Angelita’, como ha sido nombrada la bebé por las autoridades, cerca a la carretera y luego la abandonó allí mismo.

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El cuerpo fue hallado el primero de agosto, pero hasta esta semana se vinculó a Gálvez Pérez y su hija con el crimen.

La Fiscalía del condado de Monterey presentó cargos por delito grave de abuso sexual infantil contra Pérez. La jovencita no enfrenta acusaciones hasta el momento.

“Reconocemos que la joven de 14 años es víctima del abuso de su padre. Ningún menor debería tener que soportar circunstancias tan horribles… Si es localizada, los defensores de víctimas de la fiscalía y las agencias colaboradoras están listos para ayudarla”, dijo la Fiscalía en un comunicado.

No obstante, la jefa de la Oficina del Alguacil del condado de Monterey, Tina Nieto, declaró que la joven es considerada tanto sospechosa de asesinato como víctima de abuso sexual, según información de la televisora KRON.