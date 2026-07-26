Un premio de $12.8 millones de la Lotería de Arizona se encuentra en el centro de una disputa judicial luego de que un empleado de una tienda Circle K asegurara ser el legítimo dueño del boleto ganador, mientras la empresa sostiene que será un juez quien determine a quién le corresponde el millonario premio.

La controversia comenzó en noviembre, cuando un cliente visitó una tienda Circle K en Phoenix para comprar $85 en boletos del juego The Pick. Sin embargo, al momento de pagar solo contaba con $60, por lo que dejó sin comprar varios boletos que ya habían sido impresos.

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Los boletos permanecieron en la tienda y, horas más tarde, se realizó el sorteo. Para sorpresa de todos, uno de los boletos que había quedado sin vender resultó ser el ganador del premio mayor de $12.8 millones.

Al día siguiente, el empleado Robert Gawlitza compró los boletos sobrantes una vez terminó su turno de trabajo. La venta fue realizada por otro empleado de la tienda, por lo que Gawlitza sostiene que adquirió el boleto de manera legal y siguiendo los procedimientos internos de la empresa.

Según la demanda, el trabajador consultó previamente con un supervisor antes de realizar la compra, ya que, de acuerdo con la práctica habitual, los boletos impresos que quedan sin vender deben ser pagados por el empleado que los generó o, en su defecto, por el gerente de la tienda.

Pese a ello, Circle K despidió a Gawlitza, quien había trabajado durante dos décadas para la empresa, al considerar que había violado sus políticas internas.

El abogado del exempleado sostiene que su cliente actuó de buena fe y respetó las normas de la compañía, por lo que considera que tiene derecho a reclamar el premio.

Por su parte, Circle K aseguró que no busca quedarse con el dinero, sino que presentó una acción judicial para que sea un tribunal quien determine quién es el propietario legítimo del boleto ganador.

Mientras el caso continúa en los tribunales, los $12.8 millones permanecen retenidos y no serán entregados hasta que un juez emita una decisión definitiva sobre quién tiene derecho a cobrar el premio.