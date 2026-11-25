Autoridades federales investigan a la congresista de Minesota Ilhan Omar por “delitos específicos” que presuntamente cometió entre 1980, dos años antes de su nacimiento, y la actualidad, revelan unos documentos judiciales que recientemente fueron desclasificados.

Un juez federal levantó el bloqueo a más de 160 páginas de expedientes sobre el allanamiento federal realizado el 12 de octubre en la residencia de la legisladora en Washington. Antes de la desclasificación, varios medios de comunicación solicitaron que se hicieran públicos los archivos sobre el operativo y una investigación por fraude migratorio que Omar describe como motivada por intereses políticos.

Aunque los expedientes fueron divulgados con amplios fragmentos tachados, no precisan el objetivo del allanamiento ni sus hallazgos, y tampoco presentan cargos criminales contra la funcionaria.

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“Estados Unidos cree que Ilhan cometió crímenes (censurado) durante décadas, comenzando mucho antes de que ella siquiera estuviera en el Congreso”, sostuvo la fiscal Alessandra Serano en uno de los escritos sometidos ante el tribunal.

De acuerdo con su biografía oficial en el Capitolio, Omar nació en octubre de 1982. Sin embargo, a raíz de esta pesquisa han resurgido cuestionamientos sobre si ya era mayor de edad en el año 2000, cuando obtuvo la ciudadanía estadounidense tras la naturalización de su padre.

En algunos registros su año de nacimiento aparece cambiado de 1981 a 1982, pero la congresista asegura que la enmienda buscó corregir un dato erróneo y no encubrir información, según reportó “The Washington Post”. La legisladora insiste en que tenía 17 años al momento de naturalizarse.

Por su parte, una verificación del portal Snopes halló indicios adicionales que respaldan que aún era menor de edad para esa fecha, incluido su anuario escolar. Tanto los posibles cargos como los detalles de las presuntas infracciones permanecen ocultos bajo censura en los archivos recién abiertos al público.

Aun así, una fuente conocedora del caso indicó el mes pasado a Associated Press que las autoridades federales indagan un supuesto fraude en los trámites migratorios de su familia y que ya emitieron citaciones a varios de sus parientes.

Omar, ciudadana naturalizada nacida en Somalia, ha sido blanco frecuente de ataques en medio del discurso antiinmigrante del presidente Donald Trump y de sectores republicanos. Hasta ahora no enfrenta acusaciones formales y niega haber cometido alguna irregularidad.

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El registro avalado por el tribunal ocurrió menos de un mes antes de las elecciones de mitad de término del 3 de noviembre, contienda en la que la demócrata revalidó en su escaño. Por norma interna, el Departamento de Justicia suele evitar diligencias públicas vinculadas a candidatos dentro de los 60 días previos a unos comicios.

Según relató la propia congresista, agentes del Departamento de Seguridad Nacional (DHS, en inglés) ocuparon 17 artículos de su vivienda, entre ellos teléfonos celulares, libretas, un libro infantil en somalí y una cámara antigua que su esposo había recibido como obsequio. La apertura parcial de los documentos fue autorizada por el juez principal James Boasberg tras reclamos de más de una docena de medios amparados en la Primera Enmienda.

Debate por inmunidad legislativa

Los escritos judiciales detallan igualmente cómo los fiscales del Departamento de Justicia y el juez magistrado Matthew Sharbaugh dirimieron una controversia constitucional antes de ejecutar el registro domiciliario.

Sharbaugh advirtió sobre el alcance de la Cláusula de Discurso o Debate de la Constitución al allanar la residencia privada de un miembro del Congreso, disposición que blinda a los legisladores frente a presiones o intromisiones del poder ejecutivo y los protege contra divulgaciones forzadas.

En su análisis, el juez rechazó la postura del gobierno de que dicha inmunidad se restringe únicamente a las oficinas del Capitolio o a determinados equipos electrónicos. “Esa lógica no se sostiene”, puntualizó Sharbaugh.

Finalmente, el magistrado concluyó que el interés investigativo debía armonizarse con las garantías constitucionales de Omar como congresista, por lo que el gobierno aceptó que ella invocara ese privilegio sobre cualquier material protegido antes de que los agentes llevaran a cabo el allanamiento.