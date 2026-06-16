La gigantesca cadena de restaurantes Pizza Hut, que será vendida por $2,700 millones, nació hace 68 años en Wichita, la ciudad más grande del estado de Kansas.

El negocio fue iniciado por los hermanos Dan y Frank Carney, quienes pidieron prestados $600 a su madre para abrir una pizzería.

Los hermanos eran estudiantes de la Universidad de Wichita, y medio siglo después, la institución posee en su web un apartado en el que narra su historia.

Según esto, los Carney abrieron el restaurante en un edificio en la esquina de Bluff y Kellogg. “Vendían pizza, un platillo que apenas empezaba a ganar popularidad en Estados Unidos”, relata.

PUBLICIDAD

Comenzaron atendiendo la pizzería con la ayuda de familiares, amigos y compañeros de fraternidad.

El nombre Pizza Hut nació porque el letrero solo tenía espacio para ese número de letras.

Los fundadores

Daniel nació en 1931, como el segundo de un total de siete hijos de Michael y Mary Frances Carney; mientras que Frank fue el sexto hijo, nacido en 1938. Cuando fundaron Pizza Hut tenían 27 y 20 años de edad, respectivamente.

Los Carney vivían en el barrio de College Hill, según recoge la Universidad de Wichita. Era una familia devota que asistía a la misa matutina de la Iglesia Católica Blessed Sacrament, a pocas cuadras de su casa.

El padre de los Carney había abierto una tienda de comestibles: C&M Market (más tarde Carney’s Market), donde los hermanos Dan y Frank comenzaron a trabajar al cumplir la mayoría de edad.

“Tras el fallecimiento de Mike (el padre) en 1948, a los cuarenta y seis años, Dan, de diecisiete años, asumió responsabilidades adicionales en el mercado, tomando pedidos, haciendo entregas y gestionando las recogidas de los clientes del barrio”, relata. A la vez, continuó trabajando en Carney’s Market durante la secundaria y sus años como estudiante universitario.

Tras graduarse de una licenciatura en administración de empresas de la Universidad de Wichita, Dan se casó en 1954 con Beverly Singleton y se mudó a Georgia donde prestó servicio durante dos años en la Fuerza Aérea en Albany.

“Dan y su familia regresaron a Wichita en 1956. Dan comenzó el máster en la facultad de negocios de la WU y volvió a trabajar a tiempo parcial en Carney’s Market y a tiempo completo en Boeing”, narra, pero no es lo que quería. Así que renunció a Boeing y “empezó a trabajar a tiempo completo en Carney’s Market con su hermano Frank mientras decidía su próximo paso”.

PUBLICIDAD

Dos años después, Dan y Frank fundaron Pizza Hut.

El consejo de su padre

La historia recoge que el padre de Dan y Frank les dio un consejo cuando renunció a su puesto de supervisor en una enorme planta de distribución de alimentos para abrir su propia tienda de comestibles: “Si tienen la opción, emprendan su propio negocio, porque tendrán la satisfacción de saber que, tanto si fracasan como si triunfan, es suyo”.

Además, durante su tiempo trabajando con el padre, los hermanos se hicieron de lecciones vitales desde la atención al cliente hasta una ética de trabajo rigurosa. “Aprendimos sin darnos cuenta”, contaron más tarde.

Entre las lecciones más valiosas se menciona cómo un empresario trata a sus clientes, socios y trabajadores.

“Si bien Dan y Frank siguieron los pasos de su padre en muchos aspectos, en otros se mostraron más dispuestos a asumir riesgos que otros miembros de la familia. Dan sentía una fascinación de larga data por las franquicias”, recoge la Universidad de Wichita.

Por qué eligieron vender pizza

De acuerdo con la Universidad de Wichita, la idea de vender pizza fue presentada a Dan Carney por Molly Mollohan, una de las dueñas del edificio donde estaba el Mercado Carney en la esquina de Bluff y Kellogg.

Ahí no estaba solo el negocio de los Carney, sino que compartían espacio con otros dos negocios. La oportunidad se abrió cuando las dueñas decidieron no renovar el contrato con uno de estos dos y ofrecieron el local vacío a Dan.

PUBLICIDAD

“Un día, Molly Mollohan se acercó a Dan Carney con una idea para un nuevo tipo de negocio que se instalara en el local, ahora vacío. Abrió un ejemplar reciente del Saturday Evening Post y le mostró un artículo sobre una nueva moda gastronómica que arrasaba en el noreste de Estados Unidos: la pizza”, relata la Universidad de Wichita.

“Dan Carney nunca había preparado pizza ni tenía experiencia en la gestión de un restaurante. Pero su espíritu emprendedor vio una oportunidad y la aprovechó”, agregan.

El icónico Pizza Pete

La Universidad explica que “al comienzo del ascenso a la fama de Pizza Hut, los hermanos decidieron que el negocio necesitaba una mascota”. Fue así como eligieron al “icónico Pizza Pete” para representar al restaurante.

“Pete llevaba un pañuelo a cuadros, delantal, sombrero y bigote. El famoso dibujo animado apareció por primera vez en anuncios, vasos, bolsas y en las fachadas y letreros de los restaurantes”, narra.

Agrega que “los fanáticos de Pizza Hut recuerdan a Pete hoy en día, y su imagen es una pieza permanente en el museo, donde los visitantes pueden tomarse una foto con la mascota bigotuda”.

Un éxito

La Universidad de Wichita destaca que “el negocio prosperó de inmediato y la empresa despegó con la apertura de su primer restaurante franquiciado en Topeka” y “hoy en día, es la mayor cadena de pizzerías del mundo, con más de 11,000 restaurantes en 90 países”.

El edificio original se conserva en la Universidad Estatal de Wichita como museo que está abierto al público y atendido por los estudiantes actuales que trabajan como guías.

“En 1986, el edificio original de Pizza Hut encontró su lugar ideal en el campus de la Universidad Estatal de Wichita. Se convirtió en un punto de referencia y motivo de orgullo para los estudiantes”, señalan.