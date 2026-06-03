Bakersfield, California. Un hombre que mantenía rehenes dentro de un edificio en California fue abatido por agentes del FBI, informó la policía el miércoles.

El sospechoso murió en “un tiroteo en el que participaron agentes y que involucró a personal de la Oficina Federal de Investigaciones”, señaló el Departamento de Policía de Bakersfield en un comunicado. El enfrentamiento terminó unas 12 horas después de que la policía fuera llamada al edificio, indicó la policía.

Todos los rehenes están libres y ninguno resultó herido, añadió la fuerza armada.

El enfrentamiento en el centro de Bakersfield comenzó el martes por la tarde, cuando los agentes respondieron a una llamada por una amenaza de bomba en el edificio del Chase Bank.

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La policía de Bakersfield indicó que el hombre se atrincheró dentro con varias personas. Dos fueron liberadas el martes tras negociaciones con las autoridades.

Edificios cercanos, incluido el Ayuntamiento y la sede de la policía, fueron evacuados y algunas carreteras se cerraron temporalmente durante la situación de rehenes.

Los agentes establecieron un perímetro alrededor del área y advirtieron al público que se mantuviera alejado. El equipo de negociación de crisis del departamento de policía había estado en contacto con el sospechoso por teléfono.

“Tenemos todos y cada uno de los recursos a nuestra disposición aquí para lograr la resolución más segura posible”, declaró el martes el sargento de la policía de Bakersfield Eric Celedon.

Un portavoz de JPMorgan Chase indicó que la sucursal bancaria está en la planta baja del edificio y actualmente está vacía.

Jacob Davidson, un livestreamer conocido como Dad’s Gone Live, estaba a una cuadra del banco en la tienda de tatuajes de su familia cuando empezó a recibir llamadas sobre la amenaza de bomba.

“Entré al estacionamiento subterráneo del banco y vi a los policías entrar por la parte trasera del banco. Esta es la mayor presencia policial que he visto en este pueblo”, señaló Davidson.

Su transmisión en vivo captó a través de una ventana del edificio a una mujer meciéndose de un lado a otro el martes por la noche antes de agacharse por debajo de la ventana. Más tarde, se pudieron ver dos manos moviéndose.

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Esta historia fue traducida del inglés por un editor de AP con ayuda de una herramienta de inteligencia artificial generativa.