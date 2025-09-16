El Buró Federal de Investigaciones (FBI, por sus siglas en inglés) recuperó un mensaje escrito por Tyler Robinson, sospechoso de asesinar al activista y podcaster conservador Charlie Kirk, poco antes de que se dirigiera a la Universidad de Utah para cometer el ataque.

La información fue revelada ayer por la agencia federal durante una entrevista con Fox News, en la que también se informó que Robinson se ha negado a cooperar con las autoridades o a ofrecer detalles sobre el motivo que lo llevó a disparar contra Kirk.

El director del FBI, Kash Patel, declaró en la entrevista que Robinson envió mensajes de texto a un amigo en los que afirmaba tener “la oportunidad” de asesinar a Kirk y que pensaba “aprovecharla”.

PUBLICIDAD

Patel, sin embargo, no divulgó el contenido completo de los mensajes.

Robinson fue arrestado el pasado viernes. Ayer, el FBI también reveló que las muestras de ADN recuperadas en la escena coincidieron con las del sospechoso.

Kirk, quien convocaba jóvenes cristianos evangélicos conservadores en la política, fue baleado el miércoles mientras hablaba en la Universidad del Valle de Utah durante una de sus muchas visitas a campus universitarios.

Las autoridades siguen trabajando para esclarecer el crimen. Hasta el momento, la información recopilada sobre el sospechoso indica que creció en el suroeste de Utah, que asistía a la Iglesia de Jesucristo de los Santos de los Últimos Días, y que estudiaba electricidad.

El entierro de Kirk se realizará este próximo 21 de septiembre en Arizona.