El Buró Federal de Investigaciones (FBI) junto a las autoridades locales de Utah exhibieron el jueves un vídeo del sospechoso de haber disparado al activista conservador Charlie Kirk en el campus de la Universidad de Utah.

El vídeo de seguridad de una cámara del estacionamiento de la universidad muestra a un sujeto vestido de negro que desciende del techo de uno de los edificios del campus y luego se pierde al retirarse por una autopista aledaña.

Las nuevas imágenes fuero exhibidas por el comisionado de seguridad pública de Utah, Beau Mason, junto al director del FBI, Kash Patel, y el gobernador de Utah, Spencer Cox, durante una conferencia de prensa que duró 10 minutos y en la que las autoridades no admitieron preguntas.

Los investigadores han realizado casi 200 entrevistas mientras trabajan para llegar “al fondo del asesinato de Charlie Kirk”, dijo el gobernador Cox, quien también señaló que se preparan para pedir la pena de muerte para el responsable cuando sea detenido.

The FBI continues to work alongside our law enforcement partners to seek justice in the murder of Charlie Kirk at Utah Valley University on September 10, 2025. We are releasing additional photos of a person of interest. Information about this developing investigation can be found… pic.twitter.com/woZacCxYgE — FBI Salt Lake City (@FBISaltLakeCity) September 12, 2025

Las autoridades también destacaron que 20 agentes del orden son los encargados de llevar adelante la investigación y recordaron la importancia de la colaboración ciudadana y que existe una recompensa de 100,000 dólares para quien ayude a dar con el sospechoso.

Charlie Kirk, activista conservador y fundador de Turning Point USA, participaba en un evento en el que debatía de manera polémica con estudiantes liberales, organizado por él, como lo hacia desde hace años, cuando recibió un tiro. Tras el incidente, su cuerpo fue trasladado a Arizona a bordo del avión del vicepresidente J.D. Vance al final del jueves.