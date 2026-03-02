Los Guardianes de la Revolución amenazaron este lunes 2 de marzo, tras cumplirse tres días de bombardeos y conflicto en el Medio Oriente, a Estados Unidos.

En un comunicado difundido por la televisión estatal, la rama de las Fuerzas Armadas del país advirtieron a la nación norteamericana que “ya no estarán a salvo en ningún lugar del mundo”.

Desde sábado 28 de febrero una serie de ofensivas por parte de Estados Unidos, Israel e Irán se están llevando a cabo. Los primeros bombardeos se dieron bajo el mando de la administración de Donald Trump en una operación denominada ‘Furia Épica’.

Ese mismo día, junto a Israel, se lanzaron ataques que terminaron con el asesinato del líder supremo iraní, Alí Jameneí, y de sus principales líderes militares.

El presidente Trump precisó en entrevista con el medio británico Daily Mail que se confirmó la muerte de “unos 48” integrantes de la cúpula de Jameneí. “Creo que va según lo planeado, más allá de que eliminamos a todos sus líderes, muchísimo más de lo que pensábamos”, dijo el mandatario este 1 de marzo a dicha rotativa.

Entre las muertes también se confirmaron las de Mansureh Joyasteh Bagerzadeh, la esposa del fallecido líder y una de sus nietas, de 14 meses. Al respecto, el canal oficial iraní Press TV, dio a conocer que la esposa de Jameneí, de 79 años, falleció debido a las heridas causadas durante los ataques de Estados Unidos e Israel del sábado.

De igual forma, la agencia de noticias FAR, afín a la Guardia Revolucionaria, informaron el domingo que una de las hijas, el yerno y el nieto de Jameneí murieron en los ataques, además de una de las nueras.

Sobre la muerte del líder, la misma Guardia Revolucionaria confirmó la noticia y expresó en un primer comunicado: “Hemos perdido a nuestro gran líder y lo lloramos (....) Su martirio en las manos de los más terribles terroristas y exterminadores de la humanidad es un símbolo de su virtud”.

La Fuerza Quds, la unidad de élite del cuerpo militar iraní y encargada de las operaciones exteriores, advirtió en un comunicado difundido este lunes 2 de marzo, por la televisión estatal, que no descansará “hasta que el enemigo sea derrotado” y que “ya no estarán a salvo en ningún lugar del mundo, ni siquiera en sus propios hogares”.

Trump, por su parte, dijo hoy que el operativo que comenzó el sábado podría extenderse varias semanas más.