Un fragmento del Learjet que se estrelló el domingo contra el suelo en Florida —accidente en el que perdieron la vida las nueve personas que iban a bordo— fue hallado a casi 4 millas del lugar del impacto, informaron los investigadores este martes, confirmando así que la aeronave se estaba desintegrando antes de chocar.

Tom Chapman, miembro de la Junta Nacional de Seguridad en el Transporte (NTSB, por sus siglas en inglés), señaló que la mayor parte del estabilizador horizontal izquierdo —una pieza de la cola que controla el cabeceo del avión— fue encontrada en tres fragmentos a una distancia de entre 1,3 millas y 3,8 millas de Greenacres, cerca de West Palm Beach, donde se estrelló la nave.

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“Aún no sabemos qué significa esto exactamente en cuanto a la causa de la pérdida de control de la aeronave, ni si el desprendimiento de esta pieza fue consecuencia de las fuerzas que actuaban sobre el aparato”, declaró Chapman en una conferencia de prensa.

10 Fotos La aeronave, que viajaba de Texas hacia las Bahamas, cayó sobre una zona residencial del condado de Palm Beach y provocó una enorme bola de fuego.

Sin el estabilizador intacto, el piloto no habría podido sacar al Learjet de su caída en picado, explicó Chapman.

“A esas velocidades, no estoy seguro de que hubiera sido eficaz incluso si hubiera permanecido unido a la aeronave; pero el hecho de saber que se desprendió constituye una prueba muy importante, ya que nos orienta hacia otros aspectos que debemos investigar”, añadió Chapman.

Jeff Guzzetti, experto en seguridad aérea, comentó a The Associated Press que los fragmentos que se separaron del avión fueron, probablemente, una consecuencia de la caída en picada, y no su causa.

El hecho de que se hallaran a pocos kilómetros del lugar del impacto sugiere que los componentes del estabilizador se desprendieron cuando la aeronave ya estaba más cerca del suelo, indicó.

“Si esas piezas se hubieran desprendido a gran altitud, habrían aparecido mucho más lejos”, afirmó Guzzetti.

Familiares y amigos rinden homenaje al piloto

El avión despegó de Austin, Texas. Entre las víctimas se encontraban el empresario tecnológico Adam Robinson, su esposa, Helen Sharp, y sus dos hijos pequeños, según informaron sus allegados.

Jeff Gregory, de 55 años y residente de los suburbios de Filadelfia, era uno de los dos tripulantes en la cabina del Learjet 60 —que se dirigía a las Bahamas— que se estrelló el domingo.

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Mientras el avión caía en picada, se podía escuchar la voz de un hombre recitando el Padre Nuestro de fondo durante las últimas transmisiones por radio del copiloto al control de tráfico aéreo. Sus allegados están convencidos de que se trataba de Gregory, un aviador de larga trayectoria, esposo, padre y cristiano devoto.

Thomas Noetzel, director de operaciones de Upper Jets —la compañía que operaba el vuelo—, organizó una recaudación de fondos en línea para apoyar a la esposa y a los hijos de Gregory.

Gregory era un amigo personal muy cercano; “conocerlo me ha convertido en una mejor persona”, escribió Noetzel en la plataforma de recaudación de fondos GoFundMe.

“Jeff era un hombre devoto, concienzudo y profundamente fiel, que sentía una pasión genuina por volar y un gran amor por el Señor”, publicó en Facebook Walter Noetzel, padre de Thomas.

El Learjet impactó contra el suelo con tal fuerza que abrió un cráter antes de estallar en llamas. Cerca de 600 residentes de la zona permanecen desplazados, aunque solo se informó de una persona herida en tierra.

Los investigadores han estado rastreando el área en busca de restos, recopilando grabaciones de cámaras de seguridad y entrevistando a testigos. Tras varios días de fuertes lluvias, planean acceder al cráter este miércoles, donde esperan encontrar componentes clave de la aeronave.

Chapman reiteró el martes que las condiciones meteorológicas son uno de los puntos centrales de la investigación.

Thiago Corteleti, padrastro de la copiloto Nathalia Gadelha Filgueiras, declaró al New York Post que ella envió un mensaje de texto a su novio unos 10 minutos antes del accidente, en el que le decía: “Tengo turbulencias, tengo hielo”.

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Durante los dos últimos minutos del vuelo, Filgueiras pasó de comunicarse con calma con los controladores aéreos a transmitir actualizaciones aterradoras mientras el avión caía en picada.

Les informó que se estaba acumulando hielo en la aeronave y que las turbulencias habían provocado cambios de altitud de más de 700 pies.

“Nos vamos a estrellar contra el suelo”, dijo ella, mientras la nave descendía a una velocidad de más de 20,000 pies por minuto. Y luego, antes de que se interrumpiera la comunicación: “¡Se nos acabó el tiempo!”.

En aproximadamente un mes se publicará un informe preliminar de la NTSB, pero probablemente pase más de un año antes de que se determine la causa probable del accidente.