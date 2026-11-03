Ana María Cetina, una joven colombiana de 23 años, murió en el accidente de un jet privado ocurrido el domingo 1 de noviembre en Florida, Estados Unidos. La mujer trabajaba como niñera de Emma y Charlie, los dos pequeños hijos de una familia que también falleció en el siniestro.

La aeronave era un Learjet 60 que había salido de Austin, Texas, y se dirigía a North Eleuthera, en las Bahamas, según informó el medio estadounidense ‘NBC 6 South Florida’. Por su parte, un amigo cercano de Anita dio a conocer que la joven tenía 23 años y era colombiana.

Tras conocerse la tragedia, los familiares de las víctimas compartieron un comunicado en el que destacaron el vínculo que la joven había construido con los niños. “Anita María cuidó de Emma y Charlie con ternura y devoción, y era verdaderamente parte de la familia”, expresaron.

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¿Quiénes eran las personas que murieron en el accidente aéreo?

Las nueve personas que viajaban a bordo del jet privado fueron identificadas por sus familiares. Estos son algunos detalles sobre sus vidas:

Adam Robinson (45 años): Empresario tecnológico y fundador de la compañía Retention.com.

Helen Sharp (40 años): Esposa de Adam, ceramista y fundadora de una agencia de relaciones públicas.

Emma Robinson (4 años): Hija de Adam y Helen.

Charlie Robinson (2 años): El menor de la familia.

Anita María Cetina (23 años): Colombiana que trabajaba como niñera de los dos pequeños.

Rachael Reed: Amiga de la familia, enfermera que trabajó en cuidados intensivos y pareja de Charmi Fehr.

Charmi Fehr: Pareja de Rachael. Ambas eran copropietarias de un hotel en Roatán, Honduras.

Jeffrey Gregory (55 años): Capitán de la aeronave.

Nathalia Gadelha Filgueiras (20 años): Copiloto del jet, quien había obtenido su licencia de piloto a los 17 años.

El accidente ocurrió hacia las 12:50 del mediodía, cerca de Military Trail y 10th Avenue North, en Greenacres, condado de Palm Beach. El impacto provocó una fuerte explosión, dejó un cráter en la vía y esparció restos de la aeronave por los alrededores.

Por otra parte, las comunicaciones de la tripulación con el control aéreo permitieron conocer algunos detalles de los momentos previos al impacto. Uno de los pilotos informó sobre las condiciones del vuelo y dijo: “Estamos manejando el hielo, pero hay turbulencia moderada”.

Sin embargo, la situación empeoró rápidamente. Los pilotos solicitaron subir a una mayor altura, pero la aeronave comenzó a perder altitud y la tripulación declaró una emergencia. En medio de las comunicaciones, uno de ellos alcanzó a advertir: “Vamos a estrellarnos contra el suelo”.

Mientras tanto, la Junta Nacional de Seguridad en el Transporte de Estados Unidos - Ntsb continúa investigando las causas del siniestro. Los primeros hallazgos indican que algunas partes del avión pudieron desprenderse antes del impacto, aunque todavía no existe una conclusión definitiva sobre lo ocurrido.