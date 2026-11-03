Aunque las autoridades no han entregado las identidades de las nueve personas que iban a bordo del jet privado que se estrelló en Florida, el domingo, medios como TMZ y CNN han revelado la identidad de los nueve pasajeros que fallecieron en el siniestro aéreo.

La aeronave, un Learjet 60, viajaba desde Austin, Texas, hasta las Bahamas, pero se estrelló en Palm Beach, Florida, en una zona residencial cercana al barrio de Cresthaven.

TMZ indicó que, según fuentes cercanas a la familia, iban a bordo de la aeronave Adam Robinson, un empresario de 44 años, su esposa Helen, sus dos hijos, dos amigos cercanos y una niñera.

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Según reveló TMZ, el capitán que pilotaba el jet privado se llamaba Jeff Gregory, de 55 años, un piloto experimentado de Pensilvania.

Además, la familia le confirmó a CNN Brasil que la copiloto de la aeronave era Nathalia Gadelha Filgueiras, una joven de 20 años de ascendencia brasilera.

Según señaló el citado medio, la copiloto tenía licencia desde los 17 años y había acumulado más de 1,300 horas de vuelo. Todo indica que la persona que se escucha pidiendo ayuda en los audios revelados segundos antes del choque era Gadelha Filgueiras.

“Era una chica excelente: responsable y trabajadora (…) Ella era la copiloto y no podía tomar decisiones”, dijo a CNN Brasil su madre, Camila Gadelha Corteleti.

Las familias de las víctimas rinden homenaje a sus seres queridos

Las familias de Adam Robinson, Helen Sharp, sus hijos Emma y Charlie, Rachael Reed, Charmi Fehr y Anita Maria Cetina confirmaron mediante un comunicado conjunto la pérdida de sus seres queridos en el accidente aéreo.

El comunicado rinde tributo a Adam Robinson y Helen Sharp, como padres dedicados a sus hijos Emma, de 4 años, y Charlie, de 2. Asimismo, las familias destacaron el fuerte vínculo entre Charmi Fehr y Rachael Reed, resaltando su constante espíritu de afecto y compañerismo a lo largo de sus vidas.

Por su parte, Anita Maria Cetina, quien cuidaba a los dos menores de la familia, fue recordada por su dedicación y por ser considerada una parte fundamental del núcleo familiar.

“Estamos profundamente agradecidos con los primeros respondientes, investigadores y la comunidad de Palm Beach County por su cuidado, y con todos aquellos que se han puesto en contacto con nosotros con amor. Nuestros corazones están con las familias de los pilotos, que están enlutados junto a nosotros”, escribieron en el texto compartido en Facebook.

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Ya inició la investigación para determinar las causas del accidente

Por ahora, las autoridades ya iniciaron con la respectiva investigación para determinar las causas del trágico accidente. Este lunes, la NTSB ofreció una rueda de prensa, en la que se informó que se empezó a formar hielo en el avión en medio de una turbulencia. Posteriormente, la tripulación solicitó aumentar la altitud de 35,000 a 37,000 pies y luego informó de la emergencia a la torre de control.

Tras el siniestro, los videos en redes sociales que captan el momento del choque empezaron a circular rápidamente. En los clips se puede ver cómo la aeronave cae a toda velocidad, se estrella y provoca una fuerte explosión.

“Cuando ves ese video, es algo impactante (…) Es como si cayera un misil y se produjera una explosión enorme, con escombros volando por todas partes”, dijo el gobernador de Florida, Ron DeSantis.

Personas que habitan cerca del lugar de accidente aseguraron haber sentido cuando el avión que caía pasaba cerca de sus casas, haber escuchado la explosión y luego sentir una especie de onda expansiva.

Además, el accidente generó daños en la carretera, dañó tubos de agua y se llevó cuerdas de alta tensión y unas 600 personas que vivían en los alrededores tuvieron que ser evacuadas.