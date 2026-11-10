Un pasajero de un crucero, acusado de matar a una mujer poco después de que la embarcación zarpara desde Texas, confesó a los agentes del FBI que la golpeó y estranguló en su camarote tras una discusión que le hizo “perder el control”, según documentos judiciales.

Jason Watford, de 48 años y residente de Tyler, Texas, tenía previsto comparecer este martes ante un tribunal federal en Galveston para enfrentar cargos por asesinato. El hombre se encuentra detenido en una cárcel del condado. Por el momento, no está claro si cuenta con un abogado que pueda responder a las acusaciones.

Un hombre que se identificó como hijo de Watford declinó hacer comentarios este martes, tras ser contactado a través de un número telefónico que figura en registros públicos para sus familiares.

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El presunto homicidio ocurrió a bordo del MSC Seascape, un imponente crucero de color blanco que cuenta con 2.270 camarotes y capacidad para casi 5.900 pasajeros en viajes de cinco y siete noches por el Caribe, según el sitio web de la compañía.

La mujer, cuya identidad no ha sido revelada por el momento, fue asesinada el domingo después de que el barco zarpara de Galveston, según una declaración jurada del FBI presentada ante un tribunal federal.

Un investigador del crucero contactó a las autoridades para informar que la mujer fue hallada sin vida en su camarote, presentando múltiples lesiones en el rostro.

Una empleada de limpieza, que llamó a la puerta para entregar toallas, vio a la mujer tendida e inmóvil en el suelo; al abrirse la puerta, observó lo que parecían ser manchas de sangre en las manos y los pantalones de Watford, señala la declaración jurada.

En una entrevista con agentes del FBI, realizada tras el regreso del crucero a Galveston el lunes por la mañana, Watford relató que él y la mujer habían embarcado juntos el domingo y comenzaron a discutir mientras cenaban en uno de los restaurantes del barco. La disputa continuó en su camarote, según el documento.

Watford declaró a los agentes que golpeó a la mujer en varias ocasiones y que “ejerció presión” sobre su cuello “durante aproximadamente cuatro o cinco minutos”, hasta quedar exhausto.

Según la declaración jurada, la mujer permaneció inmóvil durante unos 10 minutos, hasta la llegada de la empleada de limpieza.

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Las grabaciones de las cámaras de seguridad muestran que Watford entró en el camarote a las 19:46 horas, mientras que la víctima ingresó unos 25 minutos más tarde, informaron las autoridades.

A las 9:15 p. m., según la denuncia, se le vio en el video salir de la habitación con una camisa y unos pantalones distintos; luego, se sentó en el suelo del pasillo a mirar su teléfono.

MSC Cruises informó que las autoridades ordenaron al crucero regresar a Galveston después de que la tripulación notificara el fallecimiento del pasajero, y que el buque reanudó su travesía el lunes.

La compañía señaló que está colaborando con las autoridades y brindando apoyo a los afectados.

Las investigaciones por homicidio en cruceros son poco frecuentes.

A principios de este año, un adolescente fue acusado de asesinato y abuso sexual agravado en relación con la muerte de su hermanastra de 18 años a bordo de un crucero de Carnival que partió de Florida.