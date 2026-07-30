Un pasajero del crucero Carnival Glory fue arrestado en Florida tras presuntamente golpear a dos niños que jugaban dentro de la embarcación, reportó WESH 2 News.

El incidente, que quedó grabado por las cámaras de seguridad del barco, ocurrió el domingo mientras David Crosby II, de 44 años y residente de Georgia, y los menores corrían por un pasillo del crucero jugando “tag”, un juego en el que los participantes se persiguen hasta tocar a otro jugador.

Según las autoridades, Crosby dejó de correr repentinamente y habría golpeado a uno de los menores en la cara y a otro en el estómago. Uno de los niños sufrió un labio ensangrentado y dolor en la cabeza, mientras que el otro reportó dolor abdominal.

Crosby estaba “altamente intoxicado” y aseguró que no recordaba lo ocurrido, según las autoridades. Este permanece detenido sin derecho a fianza en la cárcel del condado de Brevard.

El Carnival Glory tiene su base en Puerto Cañaveral, Florida.