Una pelea que involucró a más de una decena de personas en la terminal de cruceros de PortMiami, mientras desembarcaban pasajeros del crucero Carnival Conquest, terminó con unas 16 personas vetadas de futuros viajes con la línea de cruceros.

Videos publicados en redes sociales mostraron a varias personas intercambiando empujones, puños e incluso halones de pelo en medio del puerto.

Según publicó Fox News, el incidente habría comenzado con una discusión entre dos mujeres que escaló a una pelea física. Posteriormente, familiares de ambas se habrían unido a la disputa. En declaraciones a People, el Departamento del Sheriff de Miami-Dade confirmó que el altercado involucró a dos familias, aunque no reveló qué originó el conflicto.

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“El incidente fue considerado un caso de combate mutuo”, leen las declaraciones de la Policía.

Las autoridades, no obstante, aseguraron que ninguna de las familias involucradas quiso presentar cargos contra la otra.

Pese a que ninguna de las partes presentó querellas, la compañía de cruceros tomó medidas contra los involucrados al prohibirles abordar nuevamente sus embarcaciones.

“Agradecemos la rápida respuesta y manejo del asunto por parte de las fuerzas del orden. No toleramos ese tipo de comportamiento, y 16 personas han sido incluidas en nuestra Lista de Prohibición de Navegar”, dijo Carnival, también en declaraciones a People.

Los nombres de los involucrados vetados no fueron divulgados.

El Carnival Conquest regresaba a PortMiami tras un viaje a las Bahamas, uno de los destinos que forma parte de los itinerarios que ofrece la línea de cruceros Carnival en el Caribe.