La influencer Brianna Johnson, conocida en redes sociales como DreamDoll Bri, murió a los 21 años durante un tiroteo cuando salía de una fiesta en Florida, informó TMZ.

Según reportes, la creadora de contenido iba a bordo de una guagua Lamborghini verde fluorescente junto a otras dos personas, quienes fueron trasladadas de urgencia a hospitales cercanos en estado crítico. Posteriormente, la policía confirmó que la víctima, Brianna, falleció a causa de sus heridas.

Las autoridades encontraron el vehículo accidentado en una señal de stop tras recorrer aproximadamente una cuadra.

El caso se encuentra en investigación para determinar si hubo persecución e identificar al sospechoso del hecho.

“Sin duda, atacaron este auto en particular por algún motivo”, dijo el jefe de policía de Miramar, Delrish Moss. “Estamos intentando averiguar por qué”.

En Instagram y TikTok, DreamDoll Bri acumulaba casi 450 mil seguidores compartiendo contenido sobre su vida diaria y bailes y retos de tendencia.