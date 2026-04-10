La Policía Nacional de Madrid, España, detuvo a un hombre acusado de estafar a jóvenes futbolistas sudamericanos, pues les prometía jugar en equipos de élite del fútbol español. Además, la investigación también detectó la captación de víctimas en otros países europeos, como Italia, mediante el mismo mecanismo.

De acuerdo con el comunicado que emitió la entidad en su página web, este sujeto ofrecía a estos futbolistas en formación la posibilidad de viajar al país ibérico y acceder a clubes de primer nivel, para así obtener la documentación necesaria para seguir su carrera en España.

A cambio, estas personas debían pagar 3,000 euros (aproximadamente $3,519.45), los cuales supuestamente eran destinados a cubrir gastos de desplazamiento, manutención y alojamiento durante tres meses, además de gestiones para su incorporación a clubes deportivos.

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Sin embargo, al llegar al lugar, los deportistas solo lograban acceder a pruebas en equipos de categorías inferiores, pero, al no lograr obtener las licencias federativas necesarias, quedaban en situación de desamparo y sin recursos económicos.

Las autoridades madrileñas iniciaron la investigación luego de que dos testigos presentaran una denuncia sobre una serie de hechos relacionados con una posible trama de captación fraudulenta de jóvenes futbolistas que provenían de Sudamérica y de algunos países de Europa.

En la declaración que dieron las víctimas, explicaron que tuvieron conocimiento de esta persona a través de su entorno deportivo, ya que les ofrecía la oportunidad de trasladarse a España y jugar en equipos de renombre de ese país.

A ellos no les resultó extraño porque el sujeto les mostraba documentos llamados “compromisos de invitación”, que supuestamente eran emitidos por distintos clubes de la geografía española, en los que se comprometían a asumir los gastos durante tres meses.

Los jóvenes terminaron durmiendo en la vía pública

Las autoridades, al constatar con los presidentes y directores de estos clubes deportivos, confirmaron que estos documentos eran falsos y que no tenían conocimiento de lo que hacía esta persona.

🚩Detenido un hombre por #estafar a jóvenes futbolistas sudamericanos con la promesa de jugar en equipos de élite del #fútbol español ⚽️



🔹Les ofrecía la posibilidad de acceder a algunos de los clubes de fútbol más importantes y obtener la #documentación necesaria para… pic.twitter.com/6YItIf2uD4 — Policía Nacional (@policia) April 10, 2026

“Cuando las víctimas aceptaban la oferta, el detenido les facilitaba los billetes de avión para viajar a nuestro país y les instruía sobre cómo actuar en los controles fronterizos, indicándoles que debían manifestar que viajaban a España por motivos deportivos y aportar dichos documentos junto con pruebas gráficas de su actividad como futbolistas”, dijo el comunicado.

Al llegar a territorio español, las víctimas eran recogidas en el aeropuerto de Madrid. Esta persona les hacía firmar supuestos contratos de representación mediante los cuales se reservaba un 10 por ciento de las futuras ganancias en caso de lograr un contrato profesional.

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Estos jóvenes futbolistas, al no lograr quedar en estas entidades deportivas por falta de documentación, eran trasladados por el detenido a alojamientos temporales, que generalmente eran hostales, y este se desentendía completamente de ellos.

Al ver que no tenían cómo seguir pagando estos lugares, muchos quedaron en situación de desamparo, sin recursos económicos ni apoyo, llegando incluso algunos a dormir en la vía pública.

Con el fin de lograr sus sueños, muchos de ellos solicitaron préstamos en su país de origen para pagar las grandes cantidades de dinero que les exigía esta persona.

Las autoridades lograron identificar al menos seis víctimas que denunciaron hechos similares, pero creen que puede haber más. Por el momento, el sujeto se encuentra detenido y deberá enfrentar varios cargos ante la justicia española.