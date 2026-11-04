El Partido Demócrata asestó este martes otro golpe histórico en el tablero político de Estados Unidos al conquistar la gobernación de Georgia, un estado clave que no elegía a un mandatario demócrata desde 1998, según las proyecciones de la agencia de noticias The Associated Press.

La victoria coronó a la exalcaldesa de Atlanta, Keisha Lance Bottoms, como la primera mujer negra en ser electa gobernadora en la historia de los Estados Unidos, superando los ataques conservadores contra su gestión municipal durante la pandemia del COVID-19.

Bottoms, quien también fungió como asesora de la Casa Blanca bajo la administración de Joe Biden, derrotó al multimillonario republicano Rick Jackson, quien inyectó más de $200 millones de su propia fortuna a la contienda. El triunfo demócrata rompe el control que el Partido Republicano mantuvo durante más de dos décadas en la mansión ejecutiva del estado sureño.

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Keisha Lance Bottoms ( Keisha for Georgia )

La victoria de Bottoms encabeza un empuje nacional de los demócratas por conquistar la mayoría de las gobernaciones del país, impulsados por el descontento de los votantes ante la inflación, el costo de vida, la salud y las bajas tasas de aprobación del presidente Donald Trump.

Pulso cerrado por el control de los estados

En total, 36 estados celebraron elecciones a la gobernación este martes. Aunque los gobernadores demócratas ya representaban al 60% de la población del país antes de la contienda, los republicanos controlaban 26 de las 50 gobernaciones de la nación.

A pesar de la sacudida en Georgia, los conservadores lograron proteger su plaza más codiciada en el sureste con el triunfo del congresista Byron Donalds en Florida, quien derrotó al demócrata David Jolly y se convirtió a su vez en el primer gobernador negro de ese estado.

Mientras avanza el conteo de votos en plazas reñidas como Texas y Ohio, los demócratas sumaron triunfos estratégicos en estados de gran peso: