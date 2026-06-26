ALBUQUERQUE, Nuevo México. Incluso mientras combatía la epidemia de drogas más letal de la historia de Estados Unidos, la Administración para el Control de Drogas, (DEA) permitió que cientos de miles de pastillas de fentanilo llegaran a las calles de Nuevo México entre 2023 y 2025, según tres agentes actuales y exempleados de la DEA y registros gubernamentales revisados por The Associated Press.

Los agentes de la DEA monitorearon repetidamente los envíos de pastillas de fentanilo, pero no los incautaron, mientras los fiscales federales buscaban presentar casos penales más importantes contra los traficantes de un opioide sintético que la Casa Blanca designó el año pasado como un “arma de destrucción masiva”.

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Sin embargo, agentes y expertos afirmaron que esta táctica representó un riesgo para la seguridad pública que potencialmente puso en peligro a las comunidades de Albuquerque y sus alrededores, y que pudo haber violado las normas del Departamento de Justicia, destinadas a proteger a la población.

“Envenenamos a nuestra comunidad para armar casos”, declaró el agente especial de la DEA, David Howell, a la AP en una serie de entrevistas en Nuevo México. “Por nuestra propia ceguera voluntaria, podemos decir: ‘Realmente no sabemos qué pasó con las drogas’. Pero, sin duda, provocamos muertes”.

La DEA ha sostenido durante mucho tiempo que no sería factible incautar cada cargamento de cada droga. Sin embargo, la estrategia de permitir que cantidades ingentes de analgésicos falsificados llegaran a las calles sorprendió a varios agentes veteranos que hablaron con la AP.

Eliminar el fentanilo ilícito de las calles, fabricado principalmente en laboratorios mexicanos, se convirtió en la principal prioridad de la DEA durante la última década, a medida que aumentaban las muertes por sobredosis. Al mismo tiempo, su letalidad —unos pocos miligramos pueden matar a un adulto promedio— trastocó las tácticas tradicionales utilizadas para combatir drogas como la cocaína y la heroína. Estos métodos incluían permitir que se completaran las transacciones de drogas para que los agentes pudieran seguir el rastro de los narcóticos a lo largo de la cadena de suministro. El fentanilo, sin embargo, es tan peligroso que el Departamento de Justicia elaboró directrices para los agentes en tales circunstancias, instándolos a incautar el opioide siempre que sea “factible”.

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Albuquerque, cuya vecindad está tan asediada por las drogas que se le conoce como “Zona de Guerra”, y otras regiones de Nuevo México siguen siendo el epicentro de la epidemia de fentanilo. Si bien las muertes por sobredosis a nivel nacional disminuyeron un 14% el año pasado, los datos del gobierno muestran que Nuevo México registró un aumento del 21%.

Nuevo México se convirtió en un campo de pruebas para una estrategia de alto riesgo

Alex Uballez, quien se desempeñó como fiscal federal en Nuevo México desde mayo de 2022 hasta febrero de 2025, afirmó que las autoridades a veces permitieron que cargamentos de drogas quedaran sin incautar como parte de un esfuerzo más amplio para recopilar información y reunir pruebas contra los principales narcotraficantes. Explicó que este enfoque reflejaba los recursos limitados de su oficina y su convicción de que procesar a las organizaciones más grandes puede tener un mayor impacto que interceptar cada transacción de drogas sospechosa.

El año pasado, la DEA registró la mayor incautación de fentanilo de su historia en Albuquerque.

“Vale la pena atrapar a los peces gordos”, dijo Uballez, “y eso salvará más vidas”.

La DEA declaró que “las decisiones de investigación en cuestión fueron legales, razonables dadas las circunstancias y coherentes con las directrices del Departamento”.

“Las declaraciones públicas que sugieren que la DEA permitió a sabiendas que el fentanilo llegara a las comunidades son falsas y tergiversan fundamentalmente los hechos”, escribió la portavoz de la DEA, Amanda Wozniak, en un correo electrónico. Explicó que las investigaciones incluyeron escuchas telefónicas autorizadas por un tribunal, “en las que agentes y fiscales llevaron a cabo vigilancia en tiempo real, recopilación de inteligencia y análisis operativos dirigidos a las organizaciones de narcotráfico más grandes”.

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Los agentes observaron el intercambio de decenas de miles de pastillas de fentanilo.

En algunos casos, la DEA contaba con información tan detallada sobre las entregas de drogas que los agentes pudieron contabilizar con precisión la cantidad de pastillas, según informes revisados por AP.

Por ejemplo, agentes descifraron conversaciones codificadas por teléfono celular y vigilaron de cerca una transacción en un parque de casas móviles en Albuquerque en junio de 2023, según un informe de 66 páginas revisado por AP. Los agentes escribieron en el informe que los traficantes entregaron 74.000 pastillas como parte de esa transacción, cifra que los fiscales federales confirmaron posteriormente en un documento judicial.

Días antes, según otro informe de la DEA, los investigadores observaron a la misma red de distribución entregar una llanta de repuesto que ocultaba otro cargamento sospechoso de fentanilo, el cual tampoco fue incautado.

“No hicimos más que observar”, dijo Howell, quien presentó una denuncia oficial en 2023 para llamar la atención sobre lo que consideraba una táctica que ponía en riesgo la seguridad pública.