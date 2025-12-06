Opelousas, Luisiana. Las autoridades buscaban el sábado al último de los tres reclusos que escaparon de una cárcel en Luisiana tras retirar bloques de concreto de una pared deteriorada.

“Preferiríamos que se entregara pacíficamente, pero no descansaremos hasta que sea capturado”, dijo en un comunicado el jefe policial del condado de St. Landry, Bobby J. Guidroz.

Detectives y agentes del SWAT seguían pistas el sábado en busca de Keith Eli, de 24 años, quien permanecía prófugo tres días después de que él y otros dos reclusos escaparan de la cárcel del condado en el suroeste de Luisiana, dijo el mayor Mark LeBlanc, portavoz del departamento de policía. Eli había sido encarcelado por un cargo de homicidio culposo.

Uno de los fugitivos, Johnathan Jevon Joseph, de 24 años, fue capturado el viernes tras una breve persecución. LeBlanc dijo que los investigadores, siguiendo una pista, encontraron a Joseph, que había sido encarcelado por cargos de violación y otros delitos, escondido en una casa. El hombre corrió hacia un cobertizo cercano, donde se entregó tras verse acorralado, dijo LeBlanc.

Esta imagen, distribuida por el departamento de policía de St. Landry Parish muestra a Jevon Joseph, de 24 años, de Opelousas, uno de los reos que se fugó de una cárcel en el suroeste de Luisiana, el 3 de diciembre de 2025. (Departamento de policía de St. Landry Parish vía AP) ( The Associated Press )

El tercer fugitivo, Joseph Allen Harrington, de 26 años, se suicidó con un rifle de caza el jueves después de que la Policía lo encontrara en una vivienda y usara un altavoz para instarlo a salir, dijo el jefe de Policía de Port Barre, Deon Boudreaux. Antes de su fuga, Harrington enfrentaba varios cargos por delitos graves, entre ellos, allanamiento de morada.

Esta no es la primera fuga audaz de una cárcel de Luisiana que ocurre este año. En mayo, 10 reclusos escaparon de una prisión en Nueva Orleans tras arrastrarse por un agujero detrás de un inodoro y dejar un mensaje que decía “Too Easy LoL” (“Demasiado fácil, qué risa”). Las autoridades buscaron a los fugitivos en varios estados mientras las autoridades locales se culpaban mutuamente por la fuga. Pasaron cinco meses antes de que los 10 reclusos fueran recapturados.

En su calidad de jefe policial, Guidroz supervisa la cárcel del condado de St. Landry en Opelousas, a unos 209 kilómetros (130 millas) al noroeste de Nueva Orleans. Afirmó que los reclusos escaparon tras descubrir “una parte degradada de un área superior de la pared” y con el tiempo lograron retirar el mortero que mantenía unidos los bloques de concreto de la pared. Eso les permitió retirar suficientes bloques para deslizarse a través del muro.

Los reclusos luego usaron sábanas para escalar la pared exterior de la cárcel, descender a un techo del primer piso y bajar al suelo, dijo Guidroz en un comunicado de prensa el miércoles.

El jefe policial dijo que la fuga será investigada internamente.