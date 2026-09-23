La propuesta del presidente Donald Trump de entregar $5,000 a cada adulto estadounidense si el Partido Republicano conserva el control de la Cámara de Representantes y el Senado enfrenta un nuevo escollo, esta vez desde las filas de su propio partido.

El senador Rand Paul, republicano por Kentucky, expresó su oposición a la propuesta al cuestionar que se entreguen estos llamados “dividendos” mientras el gobierno federal mantiene un déficit presupuestario.

La Oficina de Presupuesto del Congreso (CBO, en inglés) proyectó en febrero de 2026 que el déficit federal de Estados Unidos alcanzaría los $1.9 billones durante el año fiscal 2026. La agencia también proyectó que la deuda federal en manos del público equivaldría al 101 % del producto interno bruto al cierre del año fiscal.

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“Estamos $2 billones por debajo”, dijo Paul a Fox News Digital al ser cuestionado sobre la propuesta de Trump, a la que el presidente ha denominado el “dividendo de Trump”.

“No puedo imaginar entregar dinero cuando estás operando con un déficit”, agregó el senador.

La postura de Paul se suma a los cuestionamientos que ha enfrentado la propuesta dentro del propio Partido Republicano. El presidente de la Cámara de Representantes, Mike Johnson, ya había señalado que una medida de este tipo necesitaría la aprobación del Congreso.

Trump planteo la entrega de los $5,000 si los republicanos mantienen el control de ambas cámaras durante la Convención Republicana de Midterms que presidió en Dallas, Texas, el pasado 9 y 10 de septiembre.