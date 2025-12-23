Katina, la emblemática orca de SeaWorld Orlando, murió a los 50 años tras un deterioro de su salud debido a su edad avanzada, informó el parque en sus redes sociales.

Durante casi 40 años la orca cautivó a millones de visitantes en el parque.

“A pesar de los extraordinarios esfuerzos de todos, ella falleció mientras estaba rodeada por los equipos de cuidado de animales y médicos que han trabajado estrechamente con ella durante casi 40 años”, indicó SeaWorld Orlando el domingo.

Katina era famosa por su personalidad, su costumbre de sacar la lengua y su divertido “speed swim”, con el que creaba un torbellino de agua en el tanque.

“Este es un momento increíblemente difícil para quienes conocieron y amaron a Katina. Agradecemos el apoyo de la comunidad mientras lloramos su pérdida junto a sus leales admiradores en todas partes”, añadió SeaWorld Orlando.

Katina fue capturada en 1978 y dio a luz a siete crías a lo largo de su vida.

SeaWorld anunció en 2016 el fin de su programa de cría de orcas, tras años de polémica por mantener a los cetáceos en cautiverio.