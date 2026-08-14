Michiel Vandeweert, “influencer” belga que utilizó su presencia pública para mostrar cómo era vivir con progeria, murió a los 28 años.

La información fue divulgada por la cadena flamenca “VRT NWS” a partir de un comunicado de Boundbreakers, productora del documental “How to Be Alive”, en el que participó el joven.

Según informó “EL MUNDO”, Vandeweert había alcanzado reconocimiento por compartir su experiencia con el síndrome de Hutchinson-Gilford, conocido como progeria, una enfermedad genética poco frecuente que provoca un envejecimiento prematuro desde la infancia.

La cadena flamenca citó un comunicado de Boundbreakers, productora responsable del documental “How to Be Alive”, proyecto en el que Vandeweert tuvo una participación destacada y habló públicamente sobre su enfermedad.

PUBLICIDAD

La despedida de Vandeweert tendrá además como escenario un lugar estrechamente relacionado con una de sus aficiones. Su funeral está previsto para la próxima semana en el estadio del KRC Genk, club de fútbol belga del que era seguidor.

¿Qué es el síndrome de Hutchinson-Gilford?

Vandeweert fue diagnosticado a temprana edad con el síndrome de Hutchinson-Gilford. Esta enfermedad genética progresiva, también denominada progeria, ocasiona un envejecimiento prematuro que comienza durante los primeros años de vida.

Entre sus manifestaciones se encuentran la pérdida del cabello, cambios asociados al envejecimiento de la piel, alteraciones craneofaciales, rigidez en las articulaciones y problemas óseos.

Actualmente no existe una cura para la progeria y los tratamientos están orientados a controlar sus manifestaciones y mejorar la calidad de vida de los pacientes.