CHICAGO. Han muerto otras dos ballenas beluga en el Acuario Shedd de Chicago, incluida una que había sido trasladada a estas instalaciones apenas unas semanas antes, en el marco de una iniciativa internacional para rescatar a las últimas ballenas cautivas de Canadá, según anunció el miércoles el acuario.

Rain, una hembra de 20 años, fue la segunda en fallecer de un grupo de cuatro ballenas que fueron trasladadas al acuario de Chicago a mediados de agosto desde un parque acuático cerrado en Ontario. Una ballena llamada Peekachu murió la semana pasada mientras los cuidadores intentaban reanimarla.

La tercera ballena en fallecer, un macho de 34 años llamado Beethoven, había vivido en el Acuario Shedd durante décadas, según informó el acuario en un comunicado.

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El acuario no indicó en su comunicado la causa de la muerte de las ballenas. “Se están realizando necropsias, análisis de sangre y exámenes adicionales” a sus cuerpos, señaló.

“Estas muertes fueron inesperadas y aún hay muchas cosas que desconocemos sobre las causas que las provocaron”, afirmaron las autoridades en el comunicado.

El Acuario Shedd acogió a 10 belugas como parte de la misión para rescatar a 30 de ellas y a cuatro delfines de Marineland, un parque acuático de Ontario que cerró sus puertas hace años y ya no podía hacerse cargo de los animales. El acuario de Chicago anunció el martes que había acogido a los dos últimos de esos 10 —dos machos jóvenes llamados Gimli y Yukon— procedentes del parque canadiense.

Veinte ballenas —19 belugas y una orca— habían muerto en Marineland desde 2019, según datos del Gobierno provincial obtenidos a través de la legislación sobre libertad de información y de comunicados oficiales.

Los responsables del Acuario Shedd habían declarado anteriormente a The Associated Press que el traslado de las belugas fue un proceso complejo y supervisado meticulosamente. Las ballenas fueron izadas con eslingas fabricadas a medida y trasladadas en contenedores con temperatura controlada. Desde su llegada, se ha supervisado su estado de salud y su comportamiento minuto a minuto, según afirmaron.

La ministra canadiense de Pesca, Joanne Thompson, afirmó sentirse “entristecida” al enterarse de la muerte de Rain. El Gobierno de Canadá “ha tomado las medidas adecuadas para garantizar el rescate seguro de las ballenas”, declaró en un comunicado a la agencia AP.

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“Mis pensamientos están con el personal de cuidados que trabajó sin descanso para cuidar de Rain y del resto de belugas”.

El Acuario de Georgia, los parques SeaWorld de San Diego y San Antonio, y el Oceanogràfic de Valencia, en España, también están acogiendo a los animales rescatados de Marineland.

Las dos belugas trasladadas al Georgia Aquarium se están “adaptando muy bien”, aunque pasarán meses antes de que se hayan adaptado por completo, según ha informado el acuario en un correo electrónico enviado a la AP. La mayoría de las ballenas rescatadas que se encuentran bajo el cuidado de SeaWorld se encuentran en estado estable, aunque unas pocas “comen con menos regularidad de lo habitual”, según AnneMarie Iturrizaga, portavoz de la empresa propietaria de SeaWorld.

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Esta historia fue traducida del inglés al español con una herramienta de inteligencia artificial y fue revisada por un editor antes de su publicación.