Un niño de un año murió y otra persona resultó herida luego de que un agente de policía de Mississippi disparara contra un vehículo mientras respondía a una llamada por hurto en una tienda el domingo, según las autoridades y el abuelo del niño.

La madre del niño, una amiga de esta y Kohen Wiley, de un año, se encontraban en el vehículo durante el tiroteo del domingo, dijo Marquell Bridges, un activista comunitario que está ayudando a la familia a encontrar representación legal. La madre de Wiley resultó ilesa, pero su amiga resultó gravemente herida, dijo Bridges, presidente y fundador de la organización Building Bridges Coalition.

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Los tres subieron al vehículo después de salir de un Walmart en Senatobia, según la Oficina de Investigación de Mississippi. Cuando la policía intentó detener el vehículo, el conductor se dirigió hacia ellos y casi atropella a un agente, según la oficina, que está investigando el tiroteo. Un agente disparó contra el vehículo, que se dio a la fuga.

Las dos mujeres se dirigieron a un hospital, donde Kohen fue declarado muerto.

Carlos Haynes describió a su nieto como un bebé feliz y dijo que esperaba con ilusión verlo crecer.

“Alguien lo acabó todo antes de que pudiera siquiera empezar”, dijo Haynes.

El Departamento de Policía de Senatobia, que respondió a la llamada, no respondió de inmediato a las preguntas de The Associated Press.

“A medida que avance la investigación y se verifiquen los hechos, compartiremos toda la información posible”, escribió el departamento en una publicación de Facebook.

La Oficina del Sheriff del Condado de Tate, que también estuvo presente durante el tiroteo, declinó hacer comentarios.

Walmart dijo que está colaborando con las autoridades policiales durante la investigación.

“Nos entristece lo sucedido en nuestra tienda de Senatobia, Mississippi”, dijo un portavoz de Walmart en un comunicado.

Senatobia se encuentra a unos 65 kilómetros al sur de Memphis, Tennessee.