MILWAUKEE. La exjueza de Wisconsin Hannah Dugan evitó el miércoles ir a prisión tras haber ayudado a un acusado mexicano a salir de su sala de audiencias para eludir a los agentes del Servicio de Inmigración y Control de Aduanas (ICE). Un juez federal le impuso una multa de 5,000 dólares y, al dictar la sentencia, destacó su trayectoria de respeto a la ley.

“Creo que esta es una situación en la que una persona que normalmente actúa bien, molesta por las políticas migratorias de este país, tomó una mala decisión en un momento dado”, declaró el juez federal de distrito Lynn Adelman.

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Dugan, de 67 años, fue condenada en diciembre por el delito grave de obstrucción. Durante el juicio, sus abogados argumentaron que la administración del presidente Donald Trump buscaba “aplastar” a Dugan para garantizar que el poder judicial acatara la estrategia del ICE de detener a inmigrantes cuando estos acudían a sus audiencias judiciales.

Dugan renunció en enero al cargo de jueza de circuito del condado de Milwaukee, que había ocupado durante nueve años, en medio de amenazas de juicio político por parte de legisladores estatales republicanos que la tachaban de jueza activista. En su carta de renuncia, afirmó que su procesamiento amenazaba “la independencia de nuestro poder judicial”. El representante republicano Tom Tiffany, un firme partidario de Trump que aspira a la gobernación de Wisconsin, había instado a las autoridades a “encerrarla”.

Dos profesores de derecho de la Universidad Marquette hablaron en su defensa: un exmagistrado de la Corte Suprema estatal y un sacerdote jesuita, quien leyó una declaración describiendo a Dugan como una defensora de los oprimidos y afirmando que, a su juicio, no era necesario imponer un castigo. “Hannah es un ejemplo de lo que significa ser cristiana”, dijo Gregory O’Meara.

Dugan afirmó que simplemente intentaba cumplir con su deber

Dugan se dirigió entonces al tribunal, declarando que había intentado desempeñar su labor lo mejor posible como jueza y que sus acciones aquel día de abril de 2025 no se realizaron con malicia, sino con el fin de mantener el “decoro y la seguridad de la sala”.

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“Se me ha tachado tanto de infractora de la ley como de heroína. No soy ninguna de las dos cosas. Soy una servidora pública que simplemente intenta hacer su trabajo”, dijo Dugan, añadiendo que se ha visto obligada a retirarse de la vida pública debido a las amenazas recibidas contra ella y su familia.

El fiscal federal adjunto ejecutivo, Richard Frohling, reconoció que “ella ha sufrido daños colaterales a consecuencia de su conducta”, pero señaló que “los jueces no pueden optar por ignorar la ley”.

El juez manifestó entonces que no consideraba necesaria la prisión, señalando que Dugan perdió su empleo, cuenta ahora con una condena por delito grave y sufrió amenazas que la obligaron a mudarse y a dejar de asistir a actos comunitarios. También destacó que las acciones de Dugan no impidieron que los agentes del ICE detuvieran al acusado a las puertas del tribunal.

“Se trata de unos pocos minutos de conducta en la vida de alguien que ha dedicado su existencia al servicio público”, dijo Adelman. “Es una desviación marcada de una vida que, por lo demás, ha respetado siempre la ley”.

La fiscalía había solicitado una “pena severa”

Los fiscales habían argumentado en un escrito sobre la sentencia que Dugan violó su juramento como jueza y puso en peligro tanto a las fuerzas del orden como a la ciudadanía.

“A los jueces se les confiere una enorme discrecionalidad, pero existe una línea que no pueden cruzar”, escribió Frohling. “La acusada cruzó esa línea”.

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Los abogados de Dugan argumentaron que ella ya había sido “suficientemente castigada” y que no debía imponérsele ninguna pena de cárcel adicional a las horas que pasó bajo custodia federal.

Las directrices federales de sentencia recomendaban entre 15 y 21 meses de prisión, pero el juez —nombrado por el presidente Bill Clinton en 1997— no estaba obligado a seguirlas. La fiscalía no recomendó una pena concreta, aunque Frohling escribió que “se trataba de una infracción grave que justificaba una condena igualmente severa”. Tras la lectura de la sentencia, el abogado Jason Luczak declaró que apelarían la condena de Dugan por el delito grave de obstrucción. Durante el juicio, el jurado la absolvió del cargo de ocultar a una persona para evitar su arresto, una falta menor.

Lo ocurrido en el tribunal aquel día

El 18 de abril de 2025, agentes de inmigración acudieron al tribunal del condado de Milwaukee tras saber que Eduardo Flores Ruiz, de 31 años, había reingresado ilegalmente al país y debía comparecer ante Dugan en una audiencia relacionada con un caso estatal de agresión física.

Dugan confrontó a los agentes fuera de su sala y los remitió a la oficina del juez presidente, argumentando que la orden administrativa que portaban no era suficiente para detener a Flores Ruiz.

Sus abogados afirmaron que ella estaba siguiendo los protocolos que exigían a los empleados del tribunal informar a sus supervisores sobre la presencia de cualquier agente de inmigración.

Una vez que los agentes se marcharon, ella acompañó a Flores Ruiz y a su abogado hacia la salida a través de una puerta privada destinada al jurado. Los agentes vieron a FloresRuiz en el pasillo, lo siguieron al exterior y lo detuvieron tras una persecución a pie. Una semana después, agentes del FBI arrestaron a Dugan en el edificio del tribunal y la sacaron esposada.

Flores Ruiz fue deportado en noviembre.