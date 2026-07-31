A casi seis meses de la desaparición de Nancy Guthrie, una mujer de 84 años presuntamente secuestrada de su residencia en Arizona, las autoridades informaron que una de las principales evidencias recopiladas en la escena no ha permitido identificar al responsable del caso.

De acuerdo con la revista People, el Departamento del Sheriff del Condado de Pima confirmó que todo el cabello recuperado durante la investigación ya fue sometido a análisis forenses, pero los resultados no condujeron a ningún sospechoso.

“Podemos confirmar que todo el cabello ha sido analizado y no apunta a un sospechoso en esta investigación”, indicó un portavoz de la agencia. La Oficina Federal de Investigaciones (FBI) en Phoenix, que colabora en el caso, ofreció una declaración similar a NBC News.

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El sheriff del condado de Pima, Chris Nanos, explicó que este tipo de evidencia rara vez proporciona ADN útil para identificar a una persona.

“Encontrar ADN en el cabello es extremadamente raro. El cabello no produce ADN como ocurre con el ADN de contacto o los fluidos corporales”, señaló al medio estadounidense.

Seis meses sin respuestas

La actualización se produjo a pocos días de cumplirse seis meses desde que Nancy Guthrie fue reportada como desaparecida.

La mujer fue vista por última vez la noche del 31 de enero en su residencia de Tucson, Arizona. Según la investigación, un hombre con el rostro cubierto habría ingresado a la vivienda durante la madrugada del 1 de febrero, luego de manipular la cámara del timbre de la casa, imágenes que quedaron registradas en video.

Desde entonces, el paradero de Guthrie continúa siendo un misterio.

Nanos aseguró que los investigadores mantienen activos los trabajos periciales.

“El análisis de ADN y de evidencia digital ha estado en curso durante los últimos seis meses. Este trabajo es complejo y requiere tiempo, pero los investigadores continúan siguiendo cada pista creíble”, expresó en un comunicado citado por People.

Cartas de rescate generan más interrogantes

Pocos días después de la desaparición comenzaron a llegar cartas de rescate a varios medios de comunicación locales.

Según reportó la periodista especializada en sucesos Briana Whitney, la primera exigía el pago de millones de dólares en bitcoin para liberar con vida a Nancy Guthrie.

El mensaje advertía que, de no cumplirse el pago dentro del plazo establecido, la mujer sería asesinada.

Semanas después salió a la luz una segunda carta, cuyos detalles fueron divulgados por CNN y NBC News. En ella, el remitente afirmaba que Nancy había muerto poco después del secuestro y expresaba arrepentimiento por lo ocurrido. A diferencia de la primera, esta comunicación no incluía ninguna exigencia económica.

Las autoridades no han confirmado la autenticidad de los mensajes ni han informado si ambos fueron enviados por la misma persona.

Hasta el momento, nadie ha sido arrestado y la investigación continúa con la asistencia del FBI, mientras familiares y autoridades mantienen la esperanza de esclarecer el caso y determinar qué ocurrió con la mujer de 84 años.