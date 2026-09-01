En lo que supone un golpe para proveedores privados de vigilancia electrónica como Flock Safety, el gobernador de Florida, Ron DeSantis ordenó retirar las cámaras de lectura automática de tablillas de todas las autopistas del estado, según informó Fox News.

En una conferencia de prensa, el mandatario describió la situación como un creciente “estado de vigilancia digital con IA (inteligencia artificial”. “Si quieres subirte a tu auto e ir a Buc-ee’s en St. Augustine, realmente no es asunto del maldito gobierno si lo estás haciendo, ¿verdad? Lo que no queremos en el estado de Florida es tener un estado de vigilancia digital con IA donde todo lo que hacemos esté siendo rastreado en todo momento”, sostuvo De Santis.

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“Obviamente hay momentos en los que creo que probablemente ha sido útil, pero ¿a dónde van a parar estos datos?”, dijo el republicano, quien cuestionó la supervisión que se le da al manejo de la información. “Afirman que las empresas no van a hacer un mal uso de ellos, pero nadie está supervisando eso. Y sé que se puede ganar algo de dinero vendiendo cámaras, pero realmente se puede ganar mucho dinero si se pueden vender los datos de la gente”, sentenció.

El Departamento de Transporte de Florida revocó el lunes los permisos de los lectores automáticos de tablillas en las autopistas del estado y otorgó un plazo de 30 días a las agencias del orden público para remover todos los dispositivos. Según la agencia, la determinación fue tomada debido a la rápida expansión de estos dispositivos, el aumento de informes sobre el mal uso de los mismos y la creciente preocupación sobre la privacidad de los conductores.

Flock Safety es el principal proveedor de esta tecnología en Estados Unidos y según la Union de Libertades Civiles de América (ACLU), esa empresa cuenta con más de 120,000 cámaras de lectura de tablillas en todo Estados Unidos. La tecnología permite rastrear donde y cuando estuvo un vehículo cuya tablilla haya sido captada por las cámaras y aunque se supone que solo leen las tablillas de los vehículos, la tecnología no impide que las cámaras graben otras cosas, como individuos a bordo de los autos o transeúntes.

“Les garantizo que cada alguacil en Florida puede señalar ejemplos donde se ha utilizado de manera adecuada y probablemente efectiva. Y no tengo dudas de que ese es el caso. Pero también hay que decir: de acuerdo, ¿cómo se podría hacer un mal uso de esto?”, manifestó De Santis, quien mencionó el caso de un policía en Florida que usó las cámaras para rastrear a su exnovia. “No creo que tengamos penas realmente severas para ese tipo de uso indebido”, añadió.

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DeSantis reveló que ha pedido que se presente legislación para regular de manera estricta el uso de estas cámaras y evitar “que el estado lo convierta en algún tipo de prisión digital, un estado de vigilancia digital donde alguien sepa todo lo que haces todos los días de la semana”.

Florida es el segundo estado que ordena detener el uso de las cámaras lectoras de tablillas. Recientemente, el gobernador de Texas, Greg Abbott ordenó detener el uso de fondos estatales para la operación de las cámaras de Flock y otros condados y municipios en todo Estados Unidos han cancelado con la empresa.