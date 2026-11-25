Las autoridades buscan a un pasajero que cayó al mar desde el crucero Allure of the Seas, de Royal Caribbean, mientras navegaba cerca de la isla San Salvador, en Bahamas.

El incidente se reportó durante la noche del lunes, en medio de un viaje de Acción de Gracias que comenzó el domingo en Miami, Florida.

Según informó CBS News, la Guardia Costera de Estados Unidos recibió una notificación del barco a eso de las 11:30 p.m. y alertó a las autoridades de Bahamas.

Un pasajero identificado como Christian Bunse relató a CBS News Miami que la tripulación llamó varias veces al hombre por su nombre a través del sistema de altavoces antes de anunciar que había caído al agua.

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La noticia provocó silencio entre los pasajeros, quienes posteriormente fueron informados de que se había activado un operativo de búsqueda y rescate.

El Allure of the Seas tiene capacidad para transportar hasta 5,718 pasajeros en ocupación doble.

Como parte de la respuesta, el crucero cambió su itinerario y regresó al área donde se presume que ocurrió el incidente.

Hasta la noche del martes, las autoridades no habían divulgado la identidad del pasajero. Tampoco se había divulgado cómo cayó al mar.

El itinerario original del crucero incluía paradas en St. Maarten, St. Thomas y República Dominicana antes de regresar a Miami el domingo 29 de noviembre.

El barco debía llegar hoy a Philipsburg, en St. Maarten. Sin embargo, de acuerdo con el portal CruiseMapper, la embarcación se encuentra actualmente cerca de las islas Turcas y Caicos.

El Allure of the Seas tiene capacidad para transportar hasta 5,718 pasajeros en ocupación doble.