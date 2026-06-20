Un total de 11,460 botellas de medicamentos para tratar la presión arterial fueron retirados del mercado, reportó People.

Según la revista, la Administración de Alimentos y Medicamentos de Estados Unidos (FDA, en inglés) quitó del mercado las tabletas de Clortalidona.

Las píldoras, USP, 25 mg, con fecha de vencimiento en abril de 2027, se retiraron por “especificaciones de disolución fallidas”, dijo People.

Estos medicamentos fueron fabricados por Inventia Healthcare Limited en India y distribuidas por Rising Pharma Holdings, Inc. en East Brunswick, N.J.

Afectó botellas de 100 tabletas marcadas como lote RISA24001 y de 1000 tabletas marcadas como lote RISB24002.