Las autoridades investigan las causas del accidente de una avioneta que transportaba a seis integrantes de una familia de Florida y que se estrelló el martes frente a la costa de Mississippi. Según sus familiares, regresaban a casa luego de compartir una excursión de pesca.

El piloto de la aeronave era Brent Stokes, de 50 años, presidente de una compañía de contratistas marítimos con sede en Fort Myers, según informó Bruce Lynd Jr., médico forense del condado de Jackson. En el portal de la empresa, Stokes era descrito como un “pescador apasionado y navegante de toda la vida”.

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Las otras víctimas fueron el hijo de Stokes, Hunter Stokes, de 16 años; la hermana de este, Arlyn Knox, de 43 años; su esposo, Michael Knox, también de 43 años; y los dos hijos de la pareja, Charles Holden Knox, de 12 años, y Truett Knox, de 10.

Arlyn y Michael Knox eran propietarios de Knox Technologies, una compañía de tecnología de la información con sede en Fort Myers que fundaron en 2012, según el portal de la empresa.

Las familias Knox y Stokes confirmaron sus muertes en una declaración enviada por correo electrónico a The Associated Press.

“Murieron haciendo lo que amaban: celebrando el comienzo de una maravillosa temporada festiva con una excursión de pesca en familia, antes de regresar a casa para reunirse con el resto de nuestros seres queridos”, expresó el comunicado. “En medio de nuestro dolor, nos aferramos a ese recuerdo y al amor que nos dieron, así como al cariño que nos rodea en estos momentos. Siempre los llevaremos con nosotros”.

Lynd indicó que se realizan autopsias a Brent Stokes y Michael Knox, quien también tenía licencia de piloto.

Según la Guardia Costera, la torre regional de control de tráfico aéreo en Mobile, Alabama, informó alrededor de las 3:45 p.m. que había perdido comunicación con la aeronave.

Los equipos de emergencia realizaron búsquedas durante varias horas. Inicialmente, solo encontraron tres chalecos salvavidas, una balsa y la cabina del avión flotando sobre el agua, explicó Juan Ros, portavoz de la Guardia Costera.

Posteriormente, los buzos localizaron los cuerpos dentro del fuselaje de la Cessna 210, que cayó en el golfo de México, entre Pascagoula, Mississippi, y Horn Island, parte del área protegida Gulf Islands National Seashore.

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La avioneta había salido de Nueva Orleans y se dirigía a Fort Myers, Florida, según el portal de seguimiento de vuelos FlightAware.

El aeropuerto Page Field, en Fort Myers, expresó en un comunicado que su comunidad está “conmocionada y devastada” por lo ocurrido.

“Hemos perdido a grandes amigos y extraordinarios aviadores”, añadió el aeropuerto.

El comandante Trevor Blount, coordinador de búsqueda y rescate de la Guardia Costera en el área de Mobile, describió el incidente como desgarrador.

“Aunque este no es el desenlace que ninguno de nosotros esperaba, agradecemos la sólida coordinación entre las distintas agencias, que permitió localizar rápidamente a las personas a bordo de la aeronave y brindarles respuestas a sus familiares”, expresó en un comunicado.

La Administración Federal de Aviación (FAA) y la Junta Nacional de Seguridad en el Transporte (NTSB) estarán a cargo de investigar el accidente.

A principios de este mes, un avión ejecutivo Learjet 60 se precipitó de frente contra el terreno en el sur de Florida, accidente en el que murieron las nueve personas que viajaban a bordo. El momento del impacto fue captado en video por personas que se encontraban dentro de sus vehículos.