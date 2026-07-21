El secretario de Salud de los Estados Unidos Robert F. Kennedy Jr., aseguró hoy que el brote de ciclosporiasis está bajo control y arremetió contra las críticas hacia la gestión gubernamental para enfrentar la situación.

Según reseñó USA Today, las expresiones del funcionario se produjeron durante una rueda de prensa celebrada el martes. “Tenemos el brote bajo control. Hemos realizado análisis forenses y epidemiológicos exhaustivos y hemos identificado el origen del brote. Tanto nosotros como las empresas involucradas hemos implementado un retiro del mercado”, añadió Kennedy.

Funcionarios federales vincularon el brote con varios productos de lechuga de la empresa Taylor Farms que han sido retirados del mercado, aunque todavía se sigue investigando el origen inmediato de la infección. Sin embargo, luego que la FDA asegurara que una muestra de lechuga procedente de Taylor Farms arrojó positivo al parásito, posteriormente informó que se trataba de un falso positivo.

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La cadena de restaurantes Taco Bell, también retiró la lechuga de sus productos la semana pasada tras haber sido vinculada al brote.

Ninguna de las muestras analizadas hasta el domingo habían arrojado resultado positivo, según la FDA, que continua investigando junto a Taylor Farms el origen del brote.

De otra parte, Kennedy catalogó como “infundadas”, las críticas a la gestión del gobierno ante el brote. “Recortamos el programa FoodNet, pero fue para evitar la redundancia en la vigilancia, y todos los estados les dirán que seguimos realizando análisis forenses”, manifestó.

Añadió que también continúan realizando vigilancia “en todos los estados”.

El año pasado, el gobierno federal redujo un programa que ha monitoreado las infecciones por intoxicación alimentaria en Estados Unidos durante décadas. A diferencia de otras enfermedades transmitidas por alimentos, como la E. coli o la salmonela, la ciclosporiasis es una infección parasitaria que puede contaminar alimentos y agua.

Los CDC anunciaron que el programa, conocido como ‘FoodNet, ya no monitorearía ocho de los diez patógenos que monitoreaba anteriormente. Uno de esos patógenes es la ciclospora.