DETROIT. Un avión de combate F-16 procedente de Texas se estrelló en una zona rural de Michigan durante un ejercicio de entrenamiento de rutina el jueves. El piloto logró abandonar la nave de manera segura utilizando el mecanismo de expulsión de la nave, informó un portavoz militar.

El sargento Derek Gutierrez, especialista en relaciones públicas de la Ala de Combate 149, dijo que el piloto estaba recibiendo atención médica en un hospital local. Gutierrez se negó a revelar detalles sobre la identidad del piloto o sus lesiones, citando la política militar.

La aeronave participaba en ejercicios de entrenamiento en una base de la Guardia Nacional en Alpena, a unas 190 millas (305 kilómetros) al norte de Detroit.

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Los testigos informaron haber oído un fuerte estruendo, e imágenes publicadas en redes sociales mostraron una densa columna de humo negro en el aire.

Wendy Sobeck dijo que ella y su esposo escucharon un “estruendo muy fuerte” calle abajo, a pocos minutos de su casa rural.

“Pensamos que había un accidente automovilístico fuera de nuestra casa. Vimos una gran humareda negra. No podíamos distinguir qué era, así que mi esposo subió a su camioneta y fue a ver qué había pasado”, dijo Sobeck. “Se podían ver los restos del avión en el campo. Seguían produciéndose explosiones”.

Fred Sobeck, de 65 años, dijo que condujo por la carretera y vio una “gran bola de fuego en el campo”, cerca de una casa y una casa rodante, las cuales no resultaron afectadas.

“La policía me dijo que saliera de allí debido a las explosiones”, comentó.

El caza era uno de los varios aviones F-16 de la Base Conjunta San Antonio-Lackland, Texas, que participaban en los ejercicios de entrenamiento en Michigan, indicó Gutierrez.

El ejército comenzó a volar los primeros F-16 en 1979. Ha habido al menos 14 “percances Clase A” que involucran a aviones F-16 desde el año 2000, según el Centro de Seguridad de la Fuerza Aérea. La designación de percance Clase A se utiliza generalmente cuando los daños superan los $2 millones de dólares, cuando una aeronave queda destruida o cuando muere un miembro del servicio militar.

En diciembre, un F-16C Fighting Falcon del escuadrón de demostración de élite Thunderbirds de la Fuerza Aérea se estrelló en el desierto del sur de California, y el piloto de ese accidente también logró expulsarse de la nave a salvo.