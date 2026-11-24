Nueva York. El desfile anual del Día de Acción de Gracias de Macy’s en la ciudad de Nueva York vuelve a enfrentarse a lo que se ha convertido en su enemigo eterno: el viento.

Se espera que una tormenta entrante traiga fuertes vientos y lluvia a la región, y los icónicos globos gigantes del desfile —que durante décadas han adornado los cañones entre los rascacielos de Manhattan— podrían quedarse en tierra si el viento sopla con demasiada fuerza.

La ciudad mantiene desde hace tiempo medidas que determinan si se deben bajar los globos o cancelar por completo sus vuelos, ya que las autoridades locales temen que los vientos fuertes los desvíen de su trayectoria y los hagan chocar contra los espectadores a lo largo del recorrido del desfile.

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¿Qué podría dejar en tierra a los globos?

Las normas de la ciudad han establecido desde hace tiempo que los globos grandes no pueden volar si los vientos sostenidos superan los 37 kilómetros por hora (23 millas por hora) o si las ráfagas superan 55 km/h (34 mph).

Estas medidas se implementaron después de un accidente en 1997, cuando un globo se estrelló contra un poste de luz cerca de Central Park e hirió de gravedad a una mujer.

¿Qué clima se espera para el desfile de este año?

Brian Hurley, meteorólogo del Servicio Meteorológico Nacional, señaló que el público del desfile debería estar preparado para un día húmedo y ventoso. Pero, en el caso de los globos, indicó que el gran dolor de cabeza podrían ser las ráfagas de viento.

Explicó que los vientos sostenidos oscilarán entre 24 a 40 km/h (15 y 25 mph), con ráfagas de 48 a 64 km/h (30 a 40 mph) por la mañana que podrían intensificarse para la tarde-noche. El desfile comienza a las 8:30 de la mañana.

Hurley también observó que las ráfagas podrían sentirse más concentradas porque los edificios altos de Manhattan suelen crear un efecto de túnel de viento.

¿Cuándo se tomará una decisión?

Macy’s informó en un comunicado que la decisión sobre si los globos se elevarán este año se tomará la mañana del desfile, mientras las autoridades vigilan los medidores de viento a lo largo del recorrido.

El Departamento de Policía de Nueva York lo ha descrito anteriormente como una decisión de último momento, y las autoridades añadieron que los globos pueden desviarse del recorrido y desinflarse en una calle lateral si las condiciones meteorológicas empeoran lo suficiente como para que los encargados no puedan controlarlos.

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En años anteriores, los globos han volado un poco más bajo de lo habitual debido al clima, ya que cada personaje inflable tiene un perfil de riesgo distinto que incluye su tamaño y peso, así como una altitud óptima según la velocidad del viento.

¿Se han quedado en tierra antes?

Los globos se quedaron en tierra por el clima en 1971.

“Nuestro equipo está monitoreando de cerca el pronóstico del tiempo con nuestros socios de la ciudad y de las agencias, y, como siempre, la seguridad de nuestros participantes y espectadores es nuestra máxima prioridad”, señaló Macy’s en un comunicado.