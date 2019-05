Llanto y dolor en el Capitolio para decirle adiós a Hernández Colón

La zona del Capitolio amaneció hoy lluviosa, pero eso no impidió que Emérida Martínez Colón llegara muy temprano desde Bayamón a darle el último adiós al exgobernador Rafael Hernández Colón.

La mujer, a quien se le escapaban las lágrimas mientras observaba cómo los trabajadores de la Casa de las Leyes ultimaban los arreglos para el inicio de las honras fúnebres, reiteraba que el también expresidente del Senado era un hombre bueno.

“Él se merecía que yo estuviese aquí”, afirmó a Primera Hora.

Añadió que “él hizo muchas cosas buenas. Él se portó como un caballero. Lo recordaré siempre como un hombre bueno. Malo éramos nosotros que no creíamos… Y no es porque sea popular. Es que a mí siempre me ha gustado votar por una persona que sea limpia y de corazón bueno, y así era él. Nos estamos quedando sin nadie”.

Otros de los que se amaneció en el Capitolio para rendirle honor a Hernández Colón fue Epifanio Rivera, Corozal. Este llegó junto a su hijo de 12 años, Sebastián.

“Vengo porque yo compartí mucho con él. Trabajé en sus campañas y en las campañas de José Alfredo (Hernández Mayoral) y El Tigre (Juan Eugenio Hernández Mayoral)”, afirmó.

Sentado en la plazoleta Norte, el hombre aceptó que le ha dolido esta pérdida.

“Me siento como que perdí a mi padre, porque él era una persona importante, que dialogaba contigo y te llenaba de mucha energía para trabajar y ayudar al pueblo”, sostuvo.

Rivera también recordó una anécdota que tuvo con el exgobernador.

Dijo que durante la campaña denominada “Ruta de la Victoria”, otro candidato invadió el lugar en el que se recibiría al exgobernador. Entonces, contó que lo llamó y Hernández Colón le dijo: “Váyase tranquilo, que donde haya mucha gente, yo me detendré”.

Rivera expuso que sus palabras le animaron para ser un líder y movilizar a muchas personas a la actividad.

Entretanto, a eso de las 6:30 a.m. empleados del Capitolio pasaban aspiradora a la alfombra roja donde entrará el féretro, ubicaban banderas y arreglaban sillas.

Según el programa del evento, las honras fúnebres están pautadas para comenzar a las 9:00 a.m.

La apertura y bienvenida estará a cargo del tenor José Juan Tañón; los himnos oficiales los interpretarán Marileyda Hernández y Jeidimar Rijo, mientras la oración la realizará el padre José Antonio “Tito” Vázquez, de la parroquia Stella Maris del Condado.

Luego, se leerá la biografía. Estará a cargo de su hijo, José Alfredo.

También habrá una presentación musical. La realizará el Coro de Niños de Ponce.

Los mensajes, por su parte, estarán a cargo de los expresidentes legislativos, exgobernadores, la jueza presidente del Tribunal Supremo, Maite Oronoz; el representante Ángel Bulerín, en representación del presidente cameral, Carlos “Johnny” Méndez; el presidente del Senado, Thomas Rivera Schatz, así como el gobernador Ricardo Rosselló. Finalmente, habrá un mensaje del hijo del fenecido gobernador, Juan Eugenio.

Los actos terminarán con otra presentación del Coro de Niños de Ponce y las guardias de honor.