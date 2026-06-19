La Autoridad de Acueductos y Alcantarillados (AAA), informó que en horas de la tarde se completaron los trabajos de reparación de la avería identificada en la línea de 48 pulgadas en Bayamón, que conduce agua hacia la estación de bombeo Finca Rosso 2.

Tras completarse el trabajo de soldadura, se procedió con la colocación de hormigón alrededor del área intervenida para asegurar la integridad estructural de la reparación, según un comunicado. Actualmente, el personal técnico se encuentra en espera de que concluya el proceso de fraguado o secado del material, requisito indispensable antes de comenzar la puesta en operación del sistema.

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Se espera que durante horas de la noche inicie la apertura gradual del sistema, proceso que se realizará de manera controlada para proteger la infraestructura y evitar averías adicionales.

“Nuestra prioridad ahora es que nuestra gente pueda contar nuevamente con el servicio de agua potable, especialmente durante este fin de semana del Día de los Padres. Sabemos lo importante que es para las familias reunirse en sus hogares, pero también para nuestros comercios que dependen de un servicio confiable para operar. Por eso hemos trabajado sin descanso para llegar a este momento y comenzar la recuperación del sistema lo antes posible”, expresó el ingeniero Luis R González Delgado.

Según explicó el funcionario, una vez se inicie la apertura del sistema, los primeros sectores en comenzar a experimentar recuperación del servicio serán los municipios de Cataño, Levittown y Guaynabo. Posteriormente, el proceso continuará hacia las comunidades de Caimito, Montehiedra y Cupey en San Juan, para luego culminar la recuperación con los sectores de Caguas, Aguas Buenas, Gurabo y Juncos.

Según la corporación pública, de no surgir inconvenientes el proceso de recuperación pueda tomar entre 24 en los puntos más cercanos, hasta 48 horas. Mientras se completa la recuperación, se coordinarán las medidas de mitigación y distribución de agua potable en las comunidades que aún experimenten interrupciones en el servicio.