La Autoridad de Acueductos y Alcantarillados (AAA), aseguró que los trabajos para reparar una avería identificada en una línea de transmisión de 48 pulgadas localizada en Bayamón, la cual conduce agua hasta la estación de bombas Finca Rosso 2 se completaran el viernes.

El presidente ejecutivo de la AAA, Luis R. González Delgado explicó que la situación fue detectada el pasado miércoles, durante el proceso de recuperación del sistema luego de la reparación de la línea de 72 pulgadas del Superacueducto. Como parte del monitoreo operacional, personal de la Autoridad observó que la estación de bombas Finca Rosso 2 no estaba recuperando sus niveles de operación según lo esperado, por lo que se inició una investigación exploratoria a través de la tubería para identificar la causa.

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“Nuestro personal realizó inspecciones a lo largo de la línea utilizando tecnología de drones, lo que permitió localizar un salidero en un tramo que discurre a campo traviesa cercano a donde se dio la avería del Superacueducto la semana pasada. Una vez identificado el punto afectado, las brigadas trabajaron sin descanso durante horas de la noche y la madrugada para abrir acceso al área y comenzar las labores de excavación”, explicó el presidente ejecutivo.

La AAA informó que el proceso de excavación que se llevó a cabo durante el día de hoy ya fue completado y que actualmente se realizan ajustes operacionales y cierres de válvulas para dejar la tubería fuera de servicio y sin agua, permitiendo que los trabajos de reparación puedan llevarse a cabo en seco y de forma segura para los trabajadores.

Una vez se complete el drenaje de la línea, brigadas de la AAA junto a personal especializado de la compañía ENDIX Group iniciarán la reparación del tramo afectado.

Debido a que estos trabajos se estarán llevando a cabo, clientes que se suplen a través del sistema del Superacueducto en sectores de Guaynabo, Caguas, Gurabo, Juncos, San Lorenzo y Aguas Buenas continuarán experimentando interrupciones o bajas presiones en el servicio de agua potable, ya que la recuperación total del sistema no ha podido completarse mientras esta avería permanezca activa.

“Sabemos que muchas familias continúan esperando la recuperación total del servicio y comprendemos la frustración que esto genera en nuestra gente. Nuestros equipos se mantienen trabajando con la urgencia que esto requiere y sin descanso para completar esta reparación lo antes posible y lograr la estabilidad operacional al sistema”, añadió.

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La Autoridad estima que los trabajos de reparación puedan completarse durante el día de mañana viernes, ya que se trata de una intervención de menor complejidad que la realizada recientemente en la línea de 72 pulgadas del Superacueducto. Una vez culminada la reparación, comenzará el proceso de recuperación paulatina del servicio en las zonas afectadas.

Mientras continúan las labores, la AAA mantiene coordinación con agencias del Gobierno de Puerto Rico y los municipios impactados para sostener los esfuerzos de mitigación y distribución de agua potable a las comunidades afectadas.