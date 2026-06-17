En momentos en que la Autoridad de Acueductos y Alcantarillados (AAA) enfrenta múltiples problemas para dar un buen servicio, la gobernadora Jenniffer González Colón anunció la utilización de fondos federales por parte de la Administración de Vivienda Pública (AVP) para la instalación de cisternas comunitarias en residenciales públicos alrededor de Puerto Rico.

Dijo que la medida se toma como parte de los esfuerzos para fortalecer la preparación de las comunidades ante interrupciones en el servicio de agua potable y trabajar de manera coordinada con la AAA.

La iniciativa contempla la instalación de cisternas de aproximadamente 1,000 galones en lugares estratégicos dentro de las comunidades. Esta medida ayudaría a garantizar el acceso a agua potable durante situaciones de emergencia o interrupciones prolongadas del servicio.

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“Estamos tomando medidas concretas para que nuestras comunidades estén mejor preparadas ante cualquier eventualidad. Estas cisternas comunitarias servirán como una herramienta adicional de apoyo para las familias residentes y complementarán los esfuerzos que realiza la Autoridad de Acueductos y Alcantarillados para garantizar la continuidad de los servicios esenciales”, expresó la gobernadora en comunicado de prensa.

El proyecto comenzará con un plan piloto en el residencial Las Margaritas, en San Juan, donde se instalarán 22 cisternas comunitarias. Posteriormente, el programa se extenderá al residencial Las Casas, con la instalación de seis cisternas adicionales, con una inversión en fondos federales de $80,000 y continuará en el residencial Luis Lloréns Torres.

Por su parte, el administrador de Vivienda Pública, Juan Rosario, destacó que la iniciativa representa una inversión estratégica para fortalecer la capacidad de respuesta de las comunidades más vulnerables.

“En Vivienda Pública tenemos la responsabilidad de velar por el bienestar de nuestros residentes y anticiparnos a las necesidades que puedan surgir durante una emergencia. Estas cisternas comunitarias nos permitirán contar con reservas de agua accesibles para las familias cuando más las necesiten. Estamos utilizando recursos federales de manera responsable para llevar soluciones concretas que aumenten la resiliencia y la calidad de vida en nuestros residenciales”, sostuvo Rosario.

La gobernadora destacó que esta iniciativa forma parte de una estrategia más amplia para fortalecer la resiliencia de las comunidades y asegurar que los residentes tengan acceso a recursos esenciales cuando más los necesiten.

“Estos residenciales donde comenzamos este programa llevan experimentando problemas con el agua potable desde hace más de 5 años. Por eso ya es tiempo que invirtamos para garantizar el acceso al agua potable en momentos de emergencia, mientras se trabajan en soluciones permanentes. Estamos utilizando responsablemente los recursos federales disponibles para llevar soluciones reales y permanentes a nuestras comunidades”, sostuvo González Colón.

Se informó que la Administración de Vivienda Pública continuará evaluando la expansión de este programa a otros residenciales como parte de los esfuerzos continuos para mejorar la preparación y respuesta ante emergencias.

Al momento, los residenciales públicos están recibiendo un impacto inicial de $171 millones en mejoras para techo, pintura y áreas recreativas.