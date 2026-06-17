Al presidente de la Autoridad de Acueductos y Alcantarillados (AAA), Luis González Delgado, no le gustaría pensar que la crisis de agua potable que enfrenta el país, principalmente la zona metropolitana, se deba a actos de sabotaje.

La expresión la emitió a preguntas del senador popular Josean Santiago, durante la Comisión Total del Senado para investigar los problemas de agua potable.

González Delgado afirmó, a la pregunta, que “no puedo pensar, no me gustaría pensar tampoco que hubiese algún tipo de dinámica para provocar roturas, sobre todo, cuando se afecta el servicio de agua para nuestra gente. Yo entiendo que mucha de nuestra tubería ya es longeva”.

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Ejemplificó que la tubería de la represa Carraízo data de la década de los años ’50. Aunque, reconoció que en Estados Unidos hay tubería de un siglo que todavía funciona.

Después, el funcionario resumió que “en mi mente no puede entrar esa dinámica de pensar de que dentro de la Autoridad haya personas que estén dispuestas a hacer esta dinámica de provocar rotura, cuando nos debemos a un pueblo que requiere el servicio de agua. Yo entiendo que las roturas ocurren por distintas causas, incluyendo la longevidad de la infraestructura, y somos responsables de atender las mismas con prontitud para que nuestro servicio de agua potable pueda tener el abasto para poder suplir a nuestra gente”.

La pregunta la hizo Santiago al recordar que la AAA acaba de terminar la reparación de una avería en el Superacueducto y hoy se detecta otra avería que deja a 36,566 abonados de Guaynabo, Caguas, Juncos y Gurabo sin servicio de agua potable.