Al reiterar su defensa hacia el task force médico, la gobernadora Wanda Vázquez estipuló este jueves que la orden ejecutiva que firmó para concederle inmunidad a los centros de salud y su personal no les aplica a los miembros de este mencionado grupo que han sido implicados en la compra irregular de pruebas rápidas para detectar coronavirus.

“La orden ejecutiva habla sobre aquellos médicos que en el proceso de atender a un paciente de alguna manera alguien pueda plantear alguna situación particular. Hay profesionales que sus reglamentos no le permiten (hacer teleconsulta), tienen que ser presencial. Aquí se hace a través del teléfono, y tenían una gran preocupación. Lo que sí es importante aquí decir es que esa orden ejecutiva no exime de responsabilidad criminal o negligente a ningún médico o a ningún profesional médico. Esto no es una inmunidad de que cualquier actuación ilegal esté condonada”, precisó.

La aclaración la hizo Vázquez a un día de que el coordinador del task force médico, Segundo Rodríguez, revelara la existencia de la orden ejecutiva durante las vistas de la Comisión cameral de Salud que investiga la controversia de la compra de un millón de pruebas rápidas por $38 millones a la empresa de construcción Apex General Contractors a sobreprecio y por sus vínculos con el Partido Nuevo Progresista (PNP). En un principio, este dio a entender que tal inmunidad les aplicaba.

La gobernadora estipuló que su orden ejecutiva 2020-36 está basada en la Ley 139 del 1976 del Buen Samaritano. Insistió que la misma es bien específica de a quiénes les aplica.

“Esta orden ejecutiva tiene el propósito de establecer inmunidad sobre cualquier reclamación y/o responsabilidad impuesta por daños y perjuicios sufridos por un caso de alegada impericia médica y/o reclamación por negligencia a las facilidades y los profesionales de la salud envueltos en el tratamiento y cuidado de salud de pacientes admitidos, atendidos en sala de emergencia, referidos, transferidos, recibidos por un trasladado, o que fueran trasladados a otra institución durante el estado de emergencia decretado por el Gobierno de Puerto Rico, siempre y cuando no conlleven actos u omisiones que constituyan un crimen, delito, fraude, en los que medie malicia o negligencia crasa, actos intencionales, o aquellos que constituyan una reclamación falsa”, reza parte del documento.

Asimismo, la gobernadora reiteró que los miembros del task force cuentan con su confianza, pese a la controversia en que los implica impulsando la orden de compras rápidas a Apex en un proceso irregular.

“Ellos están haciendo su trabajo con el secretario de Salud. Están trabajando en conformidad de las directrices que ellos tienen en el task force. Así que la función de ellos, que es la orientación médica e ir determinando cómo se va desarrollando la pandemia, cómo se va desarrollando los resultados para poder hacer una recomendación, esa es la función de ellos y la están ejerciendo”, comentó.

Sobre el testimonio que dio Rodríguez el miércoles ante la Comisión cameral de Salud en el que lució evasivo y en el que reiteraba que no recordaba los sucesos, la gobernadora dijo que cada cual deberá hacer su propio juicio.

“Yo entiendo que el doctor explicó desde su punto de vista, como médico, porque ni es abogado ni sabe nada de la función gubernamental ni sabe cuáles son los procesos”, dijo sobre el que es en la actualidad rector del Recinto de Ciencias Médicas de la Universidad de Puerto Rico.

Pero, antes de culminar el tema, la primera ejecutiva hizo una salvedad.

“Yo creé por orden ejecutiva ese task force médico para el asesoramiento médico y sobre ese particular es mi interés con relación al doctor (Rodríguez) y todos los demás doctores que están ahí, que yo les agradezco que en un momento de pandemia como este hayan dado un paso al frente para ayudar a Puerto Rico y orientarnos. Porque aquí de momentos surgen muchas personas que son expertos, que conocen y que opinan, pero la responsabilidad de tomar una decisión para proteger a 3.2 (millones) de ciudadanos no es fácil. Yo necesito la orientación de médicos que conozcan el aspecto médico, que me puedan orientar y eso es lo que ellos han hecho”, sentenció Vázquez.