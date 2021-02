“Nuestra agenda está enfocada en trabajar por Guánica y los guaniqueños más allá de líneas político-partidistas”.

Así reaccionó el alcalde por el Partido Popular Democrático (PPD) en Guánica, Ismael “Titi” Rodríguez ante la posibilidad de una manifestación frente al Tribunal Superior por simpatizantes del candidato a alcalde por nominación directa, Edgardo Cruz Vélez.

La manifestación tiene como fin presionar al tribunal para que agilice y resuelva el pleito incoado sobre la duplicidad de 38 votos adjudicados por el presidente de la Comisión Estatal de Elecciones (CEE).

“El llamado a la manifestación realizada por el candidato de nominación directa es un mecanismo de presión que pretende alterar la paz de los residentes de Guánica. Nuestra agenda continúa enfocada en dotar a Guánica con las herramientas y el desarrollo necesario para impulsar la reconstrucción e incentivar la economía del pueblo”, aseguró Rodríguez.

PUBLICIDAD

“Mientras, nuestra representación legal ofrece continuidad al proceso judicial mediante la exposición de argumentos y evidencia que sustentan que los 38 votos en controversia fueron previamente adjudicados y correctamente sumados en la Unidad 79. No había necesidad de volverlos añadir como hizo la CEE en la madrugada del 15 de enero”, añadió.

El alcalde explicó que la Unidad 79 fue compuesta por los comisionados alternos de todos los partidos políticos representados en la CEE, quienes adjudicaron y sumaron 55 votos a favor del candidato por nominación directa entre los cuales figuran los 38 en controversia. Alegó que la evidencia sometida al tribunal es contundente y se siente confiado que el foro judicial validará la decisión de los electores de Guánica quienes le favorecieron con su voto las pasadas elecciones.

Por su parte el comisionado electoral del PPD, Gerardo Cruz Maldonado, sostuvo que la situación que vive Guánica es una sin precedentes y fue provocada por decisiones arbitrarias por parte del presidente de la CEE.

“Todos recordaremos que la certificación de votos expedida por el presidente de la Comisión a Edgardo Cruz, en horas de la madrugada del 15 de enero, fue un error que ha juzgar por el último escrito ante el Tribunal, raya en uno intencional demostrando un nivel de parcialidad que tenemos que cuestionar públicamente. Nosotros explicamos hasta la saciedad aquella madrugada, que los 38 votos en cuestión habían sido adjudicados y correctamente sumados en un documento firmado por todos los comisionados alternos el 21 de diciembre de 2020. Yo, esperaba del presidente, así como de los restantes comisionados, a un mes de aquella terrible madrugada y teniendo en sus manos las ocho actas cuestionadas por Edgardo Cruz, sin la presión de trabajar casi 24 horas como ocurrió el 15 de enero, de forma imparcial, en respeto al cargo que ostenta de ser el representante del interés público, reconociera que se cometió un grave error al duplicar esos 38 votos. Sin embargo, más allá de actuar a la altura que su puesto amerita, el presidente se convirtió, esa madrugada, en un comisionado del PNP At large para favorecer a un candidato al que hoy ese partido abraza y lo quiere en el poder a cualquier precio”, dijo Cruz Maldonado.

PUBLICIDAD

El comisionado electoral resaltó que la decisión del presidente fue arbitraria, la cual careció de una investigación y una revisión de las actas. “Si el presidente hubiese acogido nuestra petición esa madrugada, de examinar esas ocho actas con calma, y a la luz del día, se hubiese dado cuenta que los votos habían sido adjudicados y sumados en beneficio del candidato por nominación directa desde el 21 de diciembre de 2020, en la Unidad 79 con la firma de todos los comisionados alternos. Esas ocho actas estaban firmadas por el hoy comisionado alterno del PNP, Edwin Mundo, a quien pudieron cuestionarle que les hablara con la verdad. Y hoy, todos estarían conformes que el candidato popular y ahora alcalde de Guánica, prevalecería por encima de cualquier otro candidato.

Pedirle al Tribunal conceder la mayor “deferencia a las decisiones de la CEE”, por ser este el organismo administrativo de mayor pericia en asuntos electorales en Puerto Rico, sin presentar una sola pieza de evidencia que derrote el argumento que esos 38 votos fueron previamente sumados, es una forma de aceptar que su decisión fue incorrecta y pretende que el Tribunal valide dicha decisión en detrimento del mandato del elector. El comisionado popular expresó que entiende perfectamente las declaraciones y acciones públicas de Edgardo Cruz, porque al final del día, no obtuvo una mayoría de los votos. “Cruz Vélez le compró el argumento al PNP de que al sumarle esos 38 votos nuevamente, obtendría una victoria. Pensó por algún momento, que nadie se daría cuenta. Hoy, todos han visto las actas duplicadas y eventualmente lo dejarán solo. Es cuestión de tiempo. El sistema electoral está diseñado para contar votos, no para certificar errores. Y cuando se detectan, estamos llamados a corregirlos. Gana quien más votos tiene, el ruido en esas circunstancias sencillamente no cuenta.”

El comisionado popular dijo además: “Es una lástima que el proceso electoral del país, el cual gozaba de la más alta estima y confianza, tanto de los puertorriqueños como de otras personas en el mundo, sea trastocado y lacerado por decisiones apresuradas basadas solo en un fin, lograr que el PNP tenga el control absoluto del proceso electoral para amañar a su conveniencia cualquier resultado”. El comisionado popular responsabilizó al PNP y al Código Electoral de las ineficiencias y controversias suscitadas durante las pasadas elecciones.