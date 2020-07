El alcalde de Humacao, Luis Raúl Sánchez Hernández, informó mediante comunicado de prensa que se auto impuso una cuarentena hasta que se haga la prueba del COVID-19 por haber estado expuesto a una persona contagiada.

Políticos hacen ajustes

“Mi responsabilidad como alcalde es velar por la salud de nuestra gente de Humacao. He tomado la determinación de mantenerme en mi hogar como método preventivo hasta realizarme la prueba molecular esta semana”, comentó el alcalde.

Dos muertes y 220 contagios en el más reciente informe

El anuncio de Sánchez Hernández ocurre en momentos cuando varios líderes políticos han dado positivo a pruebas de coronavirus, como la alcaldesa de Canóvanas, Lornna Soto, del Partido Nuevo Progresista, el representante popular José “Conny” Varela y el precandidato a la Cámara de Representantes, Armando Legarreta, también del Partido Popular Democrático.

Estos casos han motivado numerosas modificaciones en las campañas políticas, a pesar de que en tres semanas hay primarias, obligando a los candidatos a hacerse pruebas de coronavirus y motivando críticas a la forma en que se estaba haciendo campaña en medio de una pandemia.

Asimismo, el alcalde de Humacao anunció además el receso de labores de la Casa Alcaldía desde el martes, 21 de julio hasta el martes, 4 de agosto de 2020.

Algunas dependencias municipales trabajarán parcialmente. Dentro de las oficinas que trabajarán, son las de servicios esenciales como la OMME, el CDT, el Asilo Simonet, la Policía Municipal, además de que Obras Públicas Municipal y Conservación y Ornato y algunas áreas del departamento de finanzas que trabajarán parcialmente.

“Seguiremos trabajando y al pendiente de todo lo que acontezca en nuestro municipio, además hemos podido establecer trabajo remoto y así mantenemos nuestros servicios esenciales al día. Son momentos difíciles los que nos ha tocado a todos, sigo exhortando a mi gente de Humacao, que no bajemos la guardia ante esta pandemia que nos ataca, si no es necesario salir, quédense en sus hogares, no olviden los protocolos establecidos para protegernos del COVID-19, queremos un Humacao saludable”, expresó el alcalde.

