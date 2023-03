El aguacero que cae sobre la alcaldía de Ponce no ha cesado, tras la recomendación del Departamento de Justicia para la designación de un Fiscal Especial Independiente (FEI) que investiga al ejecutivo municipal, Luis Manuel Irizarry Pabón, por presuntamente solicitar aportaciones a empleados de confianza para el pago de un préstamo personal.

Hoy trascendió la presunta visita de dos agentes federales quienes llegaron a media mañana al ayuntamiento para entregar una ‘subpoena’ en la División de Asuntos Legales, a donde permanecieron por más de una hora.

Tras abordar a Irizarry Pabón sobre el tema, este, ni negó ni afirmó la información, luego de culminar una reunión con el Comité Municipal del Partido Popular Democrático (PPD), celebrada esta noche en las instalaciones de la Unión de Trabajadores del Muelle Local 1903, ubicado en la comunidad Playa.

“No voy a hacer comentarios porque nosotros somos un alcalde y un presidente de Partido que respetamos los procesos. Cualquier tipo de investigación, vamos a darle la bienvenida porque a la larga, se va a saber la verdad. No vamos a hacer ningún tipo de comentario por ahora. Vamos a dejar que los procesos sigan; ya el Departamento de Justicia hizo un referido para investigar a fondo por un FEI. Nosotros vamos a seguir trabajando”, insistió.

“Ponce tiene alcalde. Ponce tiene presidente. Vamos a seguir hacia adelante. Cualquier tipo de investigación que ya se ha hecho por parte de Justicia, una investigación preliminar que se recomendó una investigación por el FEI, nosotros estamos abiertos, como hemos hecho hasta ahora, de cooperar y que salga la verdad”, expresó rodeado de integrantes de su colectividad.

Asimismo, reiteró que no renunciará.

“Jamás y nunca… esa palabra no existe en mi mente. Hay alcalde para rato… seguimos con más fuerza”, manifestó.

Igualmente, mostró su rechazo a la designación del expresidente de la Cámara de Representantes, Carlos Vizcarrondo, como delegado presidencial del PPD en la ciudad de Ponce.

“Quiero aclarar algo… nosotros, en la noche de hoy, presentamos al comité municipal que, este presidente no está de acuerdo con la designación de un delegado presidencial en la ciudad de Ponce y, unánimemente, nuestro comité municipal ha decidido que, este presidente y nuestro comité, vamos a seguir trabajando junto con los legisladores municipales”, advirtió.

“Entendemos que es un precedente que no existe en el Partido. Este alcalde es claro; este alcalde no ha sido acusado de nada. Estamos en (proceso) de investigación y, en su momento, se va a saber la verdad y la verdad no va a ser linda”, agregó.

Mientras tanto, Irizarry Pabón, resaltó que no ha cometido ningún acto ilegal.

“En ningún momento, pero aquellas personas que hayan defraudado o al municipio o al Partido Popular Democrático, tienen que responder en su momento dado y luego, vamos a darle espacio a los procesos. Aquel que haya fallado tiene que responder. De eso me voy a encargar yo”, concluyó.

Primera Hora intentó confirmar la información sobre la visita de los agentes federales al ayuntamiento de Ponce de parte de la portavoz de prensa del Negociado Federal de Investigaciones (FBI, por sus siglas en inglés), Limary Cruz Rubio, pero, hasta el momento, no ha respondido.