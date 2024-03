La alcaldesa interina de Ponce, Marlese Sifre Rodríguez, espera por que el Partido Popular Democrático (PPD) haga cumplir el acuerdo que eliminaría al suspendido alcalde ponceño, Luis Irizarry Pabón, de la papeleta de la Pava para buscar aspirar en este próximo periodo electoral a asumir las riendas de la Ciudad Señorial en propiedad.

“Mi decisión es que, si no hay candidato y si el partido abre el proceso, yo estoy disponible para aspirar”, reiteró la funcionaria, durante una conferencia de prensa en la que anunció el aumento en el salario mínimo de los empleados municipales.

No obstante, dejó claro que su decisión está condicionada a que no represente un reto a Irizarry Pabón. Es que señaló que no estaría disponible para competir políticamente contra el suspendido alcalde de Ponce.

PUBLICIDAD

En resumen, la funcionaria estipuló que sus aspiraciones políticas “depende de lo que se decida en esto”, que es la disputa que hay en la actualidad en el PPD sobre quién será su candidato a alcalde en Ponce.

Ha trascendido que Irizarry Pabón firmó un acuerdo con el liderato de la colectividad de renunciar a sus intenciones políticas si al pasado 28 de febrero no se había dilucidado en los tribunales su caso judicial por corrupción pública en una vista preliminar. Pero, ese día el funcionario emitió unas declaraciones en las que dejó claro que “no renuncio” y proclamó su inocencia.

De inmediato, el secretario del PPD, Gerardo “Toñito” Cruz, anunció que acudirán al tribunal para hacer cumplir con el acuerdo y lograr que Irizarry Pabón no figure en la papeleta.

En medio de esta controversia, Sifre Rodríguez dijo que anoche fue la primera vez que el partido la invitó a una reunión para discutir dicho acuerdo y conocer su opinión.

Estableció que “en efecto, se llegó a un consenso y todos aprueban la decisión institucional de hacer valer el acuerdo. Hay un acuerdo y está claro en lo que dice”.

Además, señaló que el partido impuso unas fechas límites que deberían cumplirse. Pero, en todo momento destacó su apoyo a Irizarry Pabón y a su inocencia en el caso de corrupción pública que se le imputa.

Irizarry Pabón fue acusado el 31 de octubre de cuatro cargos por violaciones al Artículo 4.2 de la Ley de Ética Gubernamental y el Artículo 251 del Código Penal, por presunto enriquecimiento injustificado.

PUBLICIDAD

El alegato que se hizo en su contra fue que solicitó dinero a directores y empleados de confianza para pagar un préstamo personal de $50,000 que, tomó con el Banco Popular, destinando $30,000 a su campaña electoral de 2020. Aún no se ha especificado el paradero del restante, o sea $20,000 que, según el testimonio del agente investigador, Miguel Fonseca, pudo haberse consumido en gastos de la oficina médica del imputado.

La alcaldesa interina detalló que el ponceño “está en un proceso que nosotros sabemos que es inocente. Yo conozco al doctor, lo respeto, conozco de su integridad y nosotros esperamos, los ponceños, que salga bien de su caso”.

Debido a sus argumentos, se le cuestionó si era leal a Irizarry Pabón. Lo que respondió fue que “mi lealtad está con Ponce y con el servicio que brindamos nosotros los empleados a la ciudad”.

De inmediato, Sifre Rodríguez no quiso responder a la pregunta de que si el suspendido alcalde debe renunciar y evitar las controversias dentro del PPD.

Mientras, lo más que defendió del pacto que este firmó fue la premisa que se dio a entender en un inicio de que la candidatura a alcalde iba a recaer en el representante Ángel Fourquet.

“Ese acuerdo garantiza que se abre un proceso y no tiene nombre y apellido”, precisó.

Otro dato que dejó claro Sifre Rodríguez es que no le interesa aspirar al cargo de representante. Aprovechó la pregunta para aludir a que Fourquet, quien ha mostrado interés en convertirse en alcalde de la Ciudad Señorial, debe permanecer en la Casa de las Leyes.

“El señor Fourquet ha hecho excelente trabajo. Ahí debe estar y permitirnos a nosotros continuar con nuestra labor por la ciudad”, dijo.