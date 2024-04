Alfredo (Papo) Alejandro Carrión busca un séptimo término como alcalde de Juncos. Lleva 23 años y unos meses en el cargo. Siendo alcalde, no había enfrentado un proceso primarista... hasta ahora que es retado por Lynette Feliciano Sánchez, una exempleada del gobierno municipal.

El veterano político dice que tiene el respaldo del pueblo para prevalecer frente a su contrincante y se aferró a su obra de gobierno.

¿Cómo espera prevalecer frente a Lynette Feliciano Sánchez?

“La gente en la calle me da el back up, me ofrece ese cariño que me han tenido siempre. Ellos están claros que aquí hay un pueblo que tiene todos los servicios que se le puede ofrecer a una ciudadanía. Tenemos el mejor CDT de Puerto Rico, tenemos un vertedero que lo administramos nosotros mismos, tenemos el centro de cuido de niños más grande Puerto Rico, un centro de rehabilitación de adictos de primera, con 35 cuerdas de terreno. Somos el pueblo que más categorías de deporte tiene, tenemos 33; un taller de manejo de emergencias envidiable, con ambulancias, un taller de obras públicas con mucho equipo, una plaza pública de primera y una estructura de gobierno en nuestra casa alcaldía, que no tiene nada que envidiarle a Fortaleza. Nosotros hemos hecho el trabajo. Ayuda al Ciudadano tiene más de 25 amas de llaves. Hay un trabajo social y cultural. Tenemos sobre 300 nenes en Cultura y Turismo en diferentes talleres y creo que la gente de Juncos está clara de lo que hay”, reclamó el Alcalde.

Alejando Carrión sostuvo que está activo con su equipo de campaña. ( Facebook )

En entrevista con Primera Hora, Alejandro Carrión reconoció que hay problemas “con las carreteras estatales” y para atender el problema dijo que está en conversaciones con la secretaria del Departamento de Transportación y Obras Públicas (DTOP), Eileen Vélez Vega. “Es lo que la gente ve todos los días, cuando las carreteras no están en buenas condiciones”, reconoció.

“Atiendo un público todos los lunes por estos 23 años, los atiendo en (la Oficina de) Ayuda al Ciudadano, ahí es que yo veo a la gente, allí es que la gente va, allí es que la gente comparte conmigo y están claras de que ‘Papo’ Alejandro es un alcalde de pueblo y que quieren seguir con ‘Papo’ Alejandro. Eso lo veo yo en la calle. La candidata (su contrincante) no me ha presentado a mí un grupo de buenos junqueños que estén con ella. Yo decir, ‘mira fulano’, ‘mira perencejo’. A este momento lo que vemos es un grupo de cuatro penepés caminando con ella”, reclamó.

¿Pero Lynette Feliciano es una candidata que trabajó en su administración?

“Es correcto, estuvo aquí cuatro años, se fue. Trabajó en diferentes agencias, trabajó en San Lorenzo y lo llevó a la derrota. Trabajó en Naguabo y la suspendieron al año de estar allí. Ella no tiene el aval del pueblo; al pueblo hay que tocarlo, que sienta que se le quiere, no ser candidato por ser candidato”, alegó el alcalde.

Alejando Carrión sostuvo que está activo con su equipo de campaña. “Estamos rotulando y estamos llevando el mensaje. Visito las casas y me reciben con mucho cariño. Voy con manadas, con más de 60 personas, cada vez que voy a caminar”, dijo.

¿Cuál es el problema principal del pueblo y cómo se debe resolver?

“En Juncos los únicos problemas son dos: tenemos que arreglar las carreteras estatales y estamos trabajando con la señora secretaria del DTOP y vamos a hacer lo que tengamos que hacer. El otro problema, es bregar con los estorbos públicos, que son miles. Nosotros comenzamos con una compañía privada, pero hubo consecuencias en esa compañía, no con Juncos, y tuvimos que salir de ella. No le renovamos el contrato y ahora vamos a hacerlo nosotros a través de la administración para salir de todos los estorbos públicos. Ya estamos trabajando con los que están en el casco urbano del pueblo… A los que están fuera del pueblo, los vamos utilizar para gente que necesite una vivienda. Les voy a poner un letrero por cierto tiempo y si (los propietarios) no hacen nada, se los voy a quitar para dárselos a quien los pueda usar, pero no vamos a mantener a Juncos feo”, dijo.

¿Jesús Manuel Ortiz o Juan Zaragoza para encabezar la papeleta popular?

“Respeto que todos los ciudadanos de Juncos escojan su candidato, pero estoy con Jesús. No tengo duda que el señor Zaragoza es bueno también, pero Jesús Manuel es un muchacho que tiene el deseo de trabajar por Puerto Rico”.