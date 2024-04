Alfredo (Papo) Alejandro Carrión, un alcalde del Partido Popular Democrático (PPD) que lleva seis cuatrienios consecutivos al frente de la poltrona en Juncos, es retado a una primaria por Lynette Feliciano Sánchez, una exempleada del gobierno municipal.

A principios del año 2000, Feliciano Sánchez llegó a fungir como vicealcaldesa del municipio de la región este de Puerto Rico, que tiene una población de 36,928 habitantes. Se espera que en la primaria participen unos 2,000 electores.

Lynette Feliciano Sánchez: “Me he preparado para este puesto”

Lynette Feliciano Sánchez tiene una experiencia de 30 años en el servicio público. Ha trabajado en el Departamento de Recursos Naturales y Ambientales, la Junta de Calidad Ambiental, Autoridad de Desperdicios Sólidos y en varias administraciones municipales.

De 2001 a 2004 era la administradora municipal de Juncos. El año pasado laboraba como secretaria municipal en Naguabo y dijo que renunció al puesto para buscar la alcaldía de la Ciudad del Valenciano.

Aunque sostiene que su aspiración a la alcaldía junqueña “ha sido algo trabajado por muchos años”, en el 2023 decidió lanzarse al ruedo político.

“El cambio es ahora” es su slogan de campaña.

Sostuvo que está bien activa en las redes sociales, en visitas en los campos y en road trips. ( Facebook )

De 53 años de edad, Feliciano Sánchez posee una maestría en administración, con especialidad en Recursos Humanos.

“Durante toda mi vida he estado ligada a la política; fui funcionaria de colegio trabajando mano a mano para preparar los funcionarios. Siempre he estado en la política”, indicó la precandidata en entrevista con Primera Hora.

Dijo que su campaña se fundamenta en un mensaje de cambio con una comunicación directa, puerta a puerta con la gente de Juncos. Sostuvo que está bien activa en las redes sociales, en visitas en los campos y en road trips.

¿Cómo va a derrotar a un incumbente con más de 20 años en el poder?

“Soy una mujer muy trabajadora, muy organizada, siento que me he preparado para este puesto y me mueve el deseo de la gente cuando me dicen: ‘necesitamos un cambio’. Vamos a traer un desarrollo sustentable para el pueblo, un desarrollo del mediano y pequeño comerciante para revivir la economía del casco urbano. Vamos a traer una mejor calidad de vida para nuestro pueblo. Mi candidatura surge del deseo de cambio de la gente, de la petición que recibo de los junqueños. El cambio es ahora, de ahí es que surge mi seguridad, de las conversaciones con la gente”, expresó.

¿Cuál es el problema principal del pueblo y cómo lo resolvería?

“El número uno son las carreteras, están desbaratadas. Cuando lleguemos vamos a trabajar desde el día uno con las carreteras. Una de las mayores quejas que recibo es: ‘el carro no me da para más’, ‘el tren delantero se me rompe’, ‘las gomas las tengo que cambiar’. El problema de las carreteras es seguido del de seguridad pública. De casi 50 efectivos de la Guardia Municipal ahora mismo sólo hay 16. La realidad es que al no tener municipales que puedan brindar seguridad, se quedan al descubierto áreas. No hay rondas preventivas, no existe la policía motorizada que había antes”, resumió.

¿Qué la hizo decidirse a buscar la alcaldía?

“La necesidad de que mi pueblo vuelva a brillar, que mi gente quiere mejor calidad de vida y que nuestra juventud no se siga yendo de nuestro pueblo en busca de mejores oportunidades en Estados Unidos”, dijo la aspirante del barrio Placita de Juncos, hija de un agricultor y una costurera.

¿Jesús Manuel Ortiz o Juan Zaragoza para encabezar la papeleta del PPD?

“Voy a ser muy honesta, respaldo a Jesús Manuel como candidato a gobernador, aunque vivo en una democracia y el pueblo decidirá”, expresó la precandidata a la alcaldía de Juncos.