La Administración para el Sustento de Menores (ASUME) informó que el gobierno federal inició una nueva etapa del proceso que permite restringir o revocar pasaportes estadounidenses a personas con deudas significativas de pensión alimentaria.

La administradora de ASUME, licenciada María del Mar Mateu Meléndez, explicó que desde el lunes, 27 de julio, entró en vigor la cuarta fase del mecanismo federal, reduciendo nuevamente el balance mínimo requerido para activar esta medida.

A partir de esta etapa, estarán sujetos al proceso los alimentantes que tengan una deuda acumulada de $40,000 o más, así como aquellos que mantengan dos o más casos cuya deuda combinada alcance esa cantidad.

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“En apenas tres meses ya hemos visto cuatro fases y sabemos que podrían anunciarse otras próximamente. Por eso insistimos en que nadie espere a que su pasaporte sea afectado para actuar”, indicó Mateu Meléndez, quien exhortó a las personas con balances pendientes a comunicarse con ASUME para buscar alternativas.

La funcionaria recordó que el proceso federal comenzó en mayo y ha reducido gradualmente el umbral de deuda requerido. La primera fase aplicó a personas con deudas superiores a $100,000; posteriormente bajó a $75,000, luego a $50,000, y ahora se redujo a $40,000.

Según ASUME, el proceso podría continuar ampliándose hasta alcanzar el límite mínimo establecido por la legislación federal, que permite aplicar estas restricciones a deudas de $2,500 o más.

La medida se desarrolla mediante la coordinación entre el Departamento de Estado de Estados Unidos, el Departamento federal de Salud y Servicios Humanos y la Oficina de Cumplimiento de Sustento de Menores, bajo la Sección 452(k) de la Ley de Seguridad Social federal.

Mateu Meléndez aclaró que realizar un pago no significa que el pasaporte será restituido de inmediato, ya que el caso debe pasar por un proceso de validación entre las agencias correspondientes, lo que puede tomar varias semanas.

“Muchas personas piensan que basta con realizar un pago para recuperar inmediatamente su pasaporte, pero el proceso requiere una validación adicional”, explicó.

ASUME indicó que su equipo técnico evalúa cuántos casos en Puerto Rico podrían verse impactados por esta nueva fase y recomendó a las personas con atrasos verificar el estado de sus cuentas y buscar orientación antes de que se active la restricción.

La agencia recordó que la medida puede afectar la obtención, renovación o conservación del pasaporte estadounidense mientras permanezca la deuda pendiente.