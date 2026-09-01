La vicepresidenta de Administración de la Autoridad de Acueductos y Alcantarillados (AAA), Karim del Valle Gregory y el vicepresidente de Planificación y Estratégica y Corporativa, Moisés Lugo Molina, renunciaron en la tarde de hoy a las posiciones que ocupaban en la corporación pública, confirmó ese ente en un comunicado, en el que atribuyó la salida de ambos funcionarios a motivos personales y profesionales.

“Ambos funcionarios han decidido emprender nuevos rumbos profesionales luego de haber ocupado dichas posiciones desde el pasado año”, lee el comunicado. Sin embargo, las renuncias de estos se producen en momentos en que la administración lidia con una crisis que comenzó hace varios meses, cuando el municipio de San Juan demandó a la AAA por la falta de suministro en la ciudad capital, y que se complicó con el descubrimiento de múltiples averías en el Superacueducto y varias estaciones de bomba que suplen del preciado líquido a diversos municipios de la Zona Metropolitana, y que ha alcanzado su punto más álgido tras el racionamiento desatado hace casi dos meses a raíz de la sequía, mientras se asoma un posible conflicto laboral con el sindicato que agrupa a los empleados de la AAA.

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En medio de todo el “llueve y no escampa” para el presidente ejecutivo de la AAA, Luis Reinaldo González, múltiples alcaldes y legisladores reclaman su salida del puesto. Precisamente, González tuvo palabras de elogio para ambos funcionarios en momentos de su salida. “Agradezco profundamente a Karim y a Moisés por el tiempo que estuvieron al frente de sus respectivas vicepresidencias, en donde pusieron en marcha importantes iniciativas siempre trabajando con compromiso y dedicación. Ambos son dos profesionales sumamente capaces que pusieron su experiencia dentro de la AAA, su conocimiento y talento al servicio de la Autoridad y de Puerto Rico, dejando importantes aportaciones en las áreas que tuvieron bajo su responsabilidad”, expresó González Delgado.

“Les agradecemos haber sido parte de nuestro equipo y respetamos la decisión que cada uno ha tomado de comenzar una nueva etapa. Les deseo mucho éxito en los nuevos retos que emprendan, tanto en el ámbito personal como profesional. Estoy seguro de que continuarán aportando y cosechando logros en sus carreras”, añadió.

Las renuncias se dan a conocer luego que más temprano, la gobernadora anunciara una pausa en el racionamiento de agua a los abonados que se suplen de Carraízo, tras el impacto de los remanentes de la tormenta tropical Dolly en los niveles de ese embalse.