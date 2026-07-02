La gobernadora Jenniffer González Colón anunció este jueves que la Junta de Supervisión Fiscal aprobó la utilización de $118 millones para saldar las deudas que tiene el Departamento de Educación con 122 proveedores del programa de Educación Especial.

“Con esto se salda la deuda de años anteriores y del corriente 2026… Así que con esto estamos al día. No más deudas de servicios de Educación Especial”, afirmó.

La aprobación la comunicó en un mensaje en vivo por Facebook, en el que criticó a la Junta de Supervisión Fiscal por no aprobar “a tiempo” los recursos para emitir los pagos a los proveedores de servicio, que en mayo pasado amenazaron en suspender los servicios si no se les pagaba.

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Alegó que el gobierno había identificado los fondos desde febrero pasado para saldar las deudas. Sin embargo, denunció que se tardaron “meses” en aprobar el uso de los fondos.

“Eso es el cuento de nunca acabar”, aseguró.

Ahora que se saldarían las obligaciones, la gobernadora informó que el Departamento de Educación, el gobierno y la Junta de Supervisión Fiscal trabajarán para que estos retrasos en los pagos de educación especial no se vuelvan a registrar.

“Esto es una de las cosas que trabajaré en este mes de julio, junto al secretario de Educación, (Eliezer Ramos), posiblemente con algunos grupos de padres y con (la Oficina de) Gerencia y Presupuesto”, manifestó la primera ejecutiva.