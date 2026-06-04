Mientras el Departamento de Educación desembolsa esta semana los fondos que le aprobó la Junta de Supervisión Fiscal y que no le da para saldar las deudas que tiene pendiente con los proveedores de servicio del Programa de Educación Especial, varios senadores populares reclamaron “soluciones concretas” a los recurrentes problemas que enfrenta estos servicios a los niños con diversidad funcional.

Según ha publicado Primera Hora, Educación no pagaba a las escuelas privadas y centros de terapia que están contratados por Educación para poder ofrecer servicios de Educación Especial desde diciembre pasado.

Estos proveedores de servicio acordaron detener sus operaciones al 1 de junio, debido a la falta de fondos para operar. No fue hasta el viernes en la noche que la Junta aprobó $37.3 millones para comenzar a saldar deudas. Quedan pendiente para su aprobación otra partida de $100 millones adicionales, con los que se completarían los pagos adeudados, según aceptó el secretario de Educación, Eliezer Ramos Parés.

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Este jueves el secretario de Asuntos Públicos, Jena Peña, informó que los pagos han comenzado a desembolsarse con la partida aprobada por la Junta.

Los centros de servicio, entretanto, sólo detuvieron la operación el lunes.

“Todos (los proveedores de servicio) van a poder continuar operando”, aseguró el funcionario en una conferencia de prensa realizada en La Fortaleza.

“Esto es un servicio que para la gobernadora (Jenniffer González) es prioridad”, añadió.

No obstante, el portavoz en el Senado de la delegación del Partido Popular Democrático (PPD) y padre de una estudiante de Educación Especial, Luis Javier Hernández Ortiz, expuso que, “durante las pasadas semanas hemos visto a través de los medios de comunicación una amenaza real de que proveedores de educación especial detengan sus servicios a nuestros niños y jóvenes. ¿Y detener sus servicios por qué? No por un capricho de estos, sin por un asunto presupuestario”.

Reclamó a Educación que utilice sus fondos según el Plan Fiscal para evitar más problemas similares en el futuro.

“Es momento de que nos preguntemos cómo podemos ponerle fin a un problema recurrente. Y la alternativa es muy sencilla: logrando que se desglose cada una de las partidas de manera que no volvamos al mismo escenario año tras año. Pero también, que el Departamento de Educación, ejecute conforme a la política pública que ya está definida en el Plan Fiscal. Ese plan fiscal establece que debe adaptarse un modelo de presupuesto basado en los estudiantes, una asignación que distribuya fondos a cada escuela según el número y las necesidades de los estudiantes a los que atiende”, aseguró Hernández Ortiz.

En conferencia de prensa, se desglosó que Educación recibió en este año fiscal $3,044 millones del fondo general, $2,150 millones de fondos federales y $10 millones en fondos especiales.

“Con esos números ¿cómo es que no hay dinero para pagarle a los proveedores de Educación Especial? La situación ha llegado a tal punto que la Oficina de Gerencia y Presupuesto (OGP) públicamente ha manifestado, y así se confirma de documentos públicos, que han tenido que solicitar a la Junta de Supervisión Fiscal (JSF) que reprogramen partidas para poder pagarle a estos proveedores”, expuso el senador Josian Santiago Rivera, presidente de la Comisión de Asuntos Municipales.